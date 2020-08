(Buena Vista) Lorsque Kyle Lowry a été contraint de quitter la rencontre tôt au premier quart dimanche soir, son absence aurait pu s’avérer lourde de conséquences pour les Raptors de Toronto.

Associated Press

À la place, les Torontois ont livré une performance inspirée.

Norman Powell a inscrit 29 points et les Raptors ont surmonté la perte de Kyle Lowry pour vaincre les Nets de Brooklyn 150-122.

Les Raptors ont d’abord annoncé que Lowry s’était blessé à la cheville gauche au premier quart, mais l’entraîneur-chef Nick Nurse a déclaré après le match que son joueur étoile devrait se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique à l’arche de son pied.

Les champions en titre de la NBA en ont toutefois fait suffisamment pour balayer les honneurs de cette série et passer au deuxième tour. Les Raptors affronteront maintenant les Celtics de Boston.

« Nous avons simplement confiance en nous tous et ça paraît sur le terrain. Ça nous a permis d’aller de l’avant en attaque, a déclaré Powell. Je crois que ça n’a pas vraiment d’importance au final, qui joue durant le match. »

Après tout, ce n’est pas la première fois que les Raptors doivent composer avec des blessures.

Serge Ibaka a amassé 27 points et 15 rebonds alors que Pascal Siakam a ajouté 20 points et 10 aides pour les Raptors. La formation torontoise a porté à 11-1 sa fiche dans la bulle de la NBA à Orlando.

Les Celtics ont infligé aux Raptors leur seule défaite depuis que la NBA a relancé ses activités. L’équipe de Boston sera un plus gros défi à surmonter que les Nets, qui comptaient plusieurs blessés.

Les Raptors auront besoin de Lowry pour cette série. Il a grimacé de douleur et il a quitté la rencontre et même l’aréna afin de subir un examen plus approfondi.

« (Son absence) pourrait nous faire très mal, a reconnu Nurse. Vous savez à quel point il est une pièce importante du casse-tête. Il est notre joueur le plus expérimenté, et le meilleur leader que nous avons. »

Nurse a toutefois indiqué qu’il ne voulait pas s’avancer quant à l’état de son joueur pour le moment.

« Je pourrais imaginer ça : ça devra être une blessure très importante pour l’empêcher de jouer. Ce ne sera pas un petit quelque chose. »

Caris LeVert a marqué 35 points pour les Nets, qui occupaient le septième rang de l’Association Est en vertu d’un dossier de 5-3 lors des matchs de classement.

Les Nets ont été balayés pour une première fois depuis la première ronde des séries de 2005, quand le Heat de Miami avait réalisé l’exploit.

« Nous avons un groupe extrêmement résilient, de nature compétitive et un groupe d’hommes qui se sacrifie. Je suis très reconnaissant d’en faire partie et du temps que nous avons passé ensemble », a souligné l’entraîneur-chef des Nets, Jacque Vaughn.

Les Raptors ont commencé à se distancer vers la fin du premier quart et ils se sont éloignés au deuxième quart. Seul LeVert, avec 26 points en première demi, a pu faire en sorte que les Nets restent dans la partie. Les Torontois menaient 77-68 à la demie.

Dès le retour de la pause, les Raptors ont été sans pitié. Powell a réussi trois lancers de trois points lors d’une séquence de 12-0, ce qui a fait passer l’avance à 94-70. Ibaka s’est mis de la partie grâce à deux tirs du périmètre réussis et Terence Davis en a ajouté avant la fin du troisième quart.