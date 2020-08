Giannis Antetokounmpo a réussi 12 de ses 14 lancers du terrain et les Bucks, la meilleure équipe de l’Est, ont réussi 56,1 % de leurs lancers.

(Lake Buena Vista) Giannis Antetokounmpo a récolté 35 points, 11 rebonds et sept aides et les Bucks de Milwaukee ont vaincu le Magic d’Orlando 121-107, samedi, pour prendre les devants 2-1 dans cette série quarts de finale de l’Association Est.

Associated Press

Antetokounmpo a réussi 12 de ses 14 lancers du terrain et les Bucks, la meilleure équipe de l’Est, ont réussi 56,1 % de leurs lancers. Khris Middleton a amassé 17 points, huit rebonds et six assistances.

Le quatrième affrontement de cette série quatre de sept aura lieu lundi.

Ce troisième match ne s’est toutefois pas déroulé sans animosité. James Ennis, du Magic, et Marvin Williams, des Bucks, ont été expulsés après s’être chamaillés sur le terrain.

PHOTO STEPHEN M. DOWELL, AP Marvin Williams (20) et James Ennis III (11)

Les deux avants bataillaient pour une position sur le terrain dans l’éventualité d’un rebond, au milieu du deuxième quart au moment où les Bucks menaient 53-34. Alors qu’ils se dirigeaient vers l’autre extrémité du terrain, Ennis a poussé Williams et ce dernier l’a poussé à son tour.

Au moment où on tentait de séparer les deux joueurs, Williams a agrippé le chandail d’Ennis. Ce dernier a semblé donner un coup de poing dans une tentative de libérer son chandail.

Ennis a fait partie de la formation partante du Magic pendant que Williams occupait un rôle de réserviste. La perte d’Ennis a fait d’autant plus mal que le Magic était déjà privé des services de Jonathan Isaac, d’Aaron Gordon, de Michael Carter-Williams et de Mo Bamba en raison de diverses blessures et problèmes de santé.

D. J. Augustin a obtenu 24 points pour le Magic. Nikola Vucevic et Terrence Ross en ont ajouté 20 chacun.

Brook Lopez, avec 16 points, et Eric Bledsoe, avec 14 points, ont aussi contribué offensivement pour les Bucks.