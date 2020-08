Stanley Johnson (5), Malcolm Miller (13) et Dewan Hernandez (20)

(Lake Buena Vista) Stanley Johnson a récolté 23 points et les Raptors de Toronto ont conclu les matchs de classement en battant les Nuggets de Denver 117-109, vendredi.

La Presse canadienne

Quatre des cinq joueurs partants des Raptors avaient un répit.

Paul Watson, dont le contrat est à deux volets, a obtenu 22 points.

Norman Powell a fourni 15 points, Terence Davis 14, Matt Thomas 12 et Malcolm Miller 10.

Marc Gasol était le seul partant en action. Il a inscrit deux points et cinq passes.

Le Montréalais Chris Boucher a obtenu neuf points, neuf rebonds et un bloc.

Les Raptors ont montré un dossier de 7-1 lors des matchs de classement.

Pour l’ensemble de la saison régulière, on parle d’un rendement de 53-19 (un taux de victoires de ,736, le meilleur dans l’histoire de l’organisation).

« Je dirais que peu de gens s’attendaient à ce genre de saison, a dit l’entraîneur Nick Nurse, avant le match. Plusieurs gars ont répondu à l’appel. Plusieurs gars ont fait de grands pas en avant.

“Notre défense a été exceptionnelle et nous avons été résilients, vu les blessures. »

Les cinq meilleurs pointeurs du club ont tous raté au moins 10 matchs en raison de blessures.

« Ç’a été un bel effort de tous pendant les 60 et quelques premiers matchs, a dit Nurse. Et une fois arrivés ici, nous avons gardé cet élan. C’est un plaisir de faire partie de ce club. »

PJ Dozier a mené les Nuggets avec 20 points, neuf de plus que l’Ontarien Jamal Murray.

Le joueur de Kitchener a raté les quatre premiers matchs des siens dans la bulle, ennuyé à l’arrière de la cuisse.

Les Raptors ont eu les commandes par 16 points tôt au deuxième quart, en route vers un coussin de 58-50 à la demie.

Toronto va entamer le premier tour lundi à 16 h, contre Brooklyn. Nurse a eu de bons mots pour les Nets.

« Ils ont été l’une des surprises de la relance, a t-il dit en référence à leur fiche de 5-3, dont des gains face aux Bucks et aux Clippers.

“Ils ont un tempo rapide et ils jouent avec beaucoup de confiance. Caris LeVert est un jeune marqueur superbe, et ils ont des vétérans avec de belles feuilles de route. Nous les respectons. Nous allons devoir jouer très bien pour les battre. »

« C’est excitant, a ajouté Davis. En même temps, il faut rester concentrés. Ce seront mes premières séries, et je suis entouré de vétérans. J’essaie juste de faire les bonnes choses, sur le terrain et en dehors. Le sommeil, l’alimentation, les petites choses. Je veux être prêt quand on fera appel à moi. »