Kyle Lowry et ses coéquipiers ont porté à 11 matchs leur série de victoires face aux Lakers.

(Lake Buena Vista) Kyle Lowry a amassé 33 points et 14 rebonds pour aiders les Raptors de Toronto à vaincre les Lakers de Los Angeles 107-92, samedi soir.

OG Anunoby a marqué 23 points pour les Raptors, qui occupent le deuxième échelon de l’Association Est. Ils n’ont pas perdu contre les Lakers en saison depuis 2014-15, soit une séquence de 11 matchs de suite.

Lowry a connu une bonne deuxième demie, alors que les Lakers tentaient une poussée. La formation de Los Angeles doit gagner un match pour s’assurer pour du premier rang de l’Association Ouest.

Le tir le plus important de Lowry est survenu alors qu’il restait 3:01 à jouer à la rencontre. Son lancer de trois points a donné les devants 97-86 aux Raptors.

« C’était le Kyle des beaux jours ce soir, a déclaré l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Il marquait et il volait sur le terrain. Il forçait des fautes et il nous a donné des paniers importants. Il a été très bon. »

Lowry était prêt à un retour à toute vitesse.

« Nick a dit qu’il allait nous remettre dans le match tranquillement et qu’il allait utiliser ce match comme un entraînement, a affirmé Lowry. Il y a trop de joueurs compétitifs, qui veulent aller sur le terrain et gagner des matchs. Surtout contre les Lakers, qui sont premiers dans l’Ouest. »

LeBron James a récolté 20 points et 10 rebonds alors qu’Anthony Davis a inscrit 14 points après avoir amassé 34 points dans la victoire contre les Clippers de Los Angeles, jeudi soir.

Les Lakers ont réussi seulement 35,4 % de leurs tirs du terrain.

« Il n’y a rien que nous pouvons mieux exécuter, a dit James. Tu exécutes ton attaque pour avoir le meilleur tir possible et c’est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons réussi 10 de nos 40 tirs de la ligne de trois points. Je crois que nous avons eu de bons regards lors de beaucoup de ces 40 lancers. Nous devons simplement les réussir. »

James a réussi des tirs de trois points consécutifs pour donner une avance de 76-72 aux Lakers en début de quatrième quart.

Anunoby a répondu avec des tirs de trois points de suite pour replacer les Raptors en avance de 78-76. La formation de Toronto a continué à se distancer quand Anunoby a réussi un tir en foulée pour procurer une avance de 90-83 à sa troupe.

Alors que James et Davis éprouvaient des difficultés, les Raptors ont pris les devants 13-0 grâce à Anunoby et Lowry. Les Lakers ont ensuite repris du poil de la bête.

James n’avait obtenu que sept points et Davis qu’un seul en première demie.

Les Raptors disputeront leur prochain match lundi, contre le Heat de Miami.