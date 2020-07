Les Raptors prévoient s’installer dans la bulle de Disney jeudi parmi la troisième vague d’arrivées, en vue de la relance de la NBA.

La Presse canadienne

Ils n’auront pas à faire un si long trajet : le club est rassemblé à Naples depuis la fin juin, pour en quelque sorte de l’entraînement préliminaire.

Ils ont choisi cette voie, car tenir le camp à Toronto aurait signifié 14 jours d’isolement, une fois de retour au Canada.

L’équipe s’est tournée vers Florida Gulf Coast University, à Fort Myers.

Mardi, une portion des 22 équipes de la relance a commencé à entrer dans la bulle, près d’Orlando.

Le Magic a gazouillé un vidéo de leur arrivée au complexe ; les Nuggets y sont allés de photos de leur arrivée en Floride.

L’entraîneur des Raptors, Nick Nurse, a dit se sentir en sécurité avec les protocoles mis en place par la NBA, en lien au coronavirus.

« Nous allons au-delà de ce qui est demandé pour être encore plus en sécurité, et c’est tout à fait correct comme ça, a dit Nurse. Nous sommes loin de tout. Il y a du nettoyage partout. Tout le monde porte des masques. Nous allons au gymnase, c’est nettoyé et nous y retournons. On se sent vraiment en sécurité. »

Les Raptors n’ont pas eu d’entraînement régulier en équipe depuis que la COVID-19 a interrompu les activités de la ligue, le 11 mars. Ils n’ont toujours droit qu’à quatre joueurs sur le terrain en même temps, et un seul par panier.

Le meneur de jeu Kyle Lowry n’a pas parlé aux médias depuis que le club s’est installé en Floride ; son absence sur les photos et les vidéos des Raptors, ces derniers temps, a amené certains partisans à se demander s’il était même là. Thomas a mis fin à ces rumeurs : il a joué au golf avec Lowry.

Nurse a ajouté que Lowry lui paraît en brillante forme à l’entraînement.

« Il est plein d’énergie et fougueux et tout ça. Il travaille très dur très tôt le matin, dans toutes les facettes – son conditionnement, son tir. »

Les Raptors vont disputer un premier match hors-concours le 24 juillet, contre Houston.

Ils entameront leurs huit matchs de classement le 1er août, face aux Lakers.