Le joueur étoile Nikola Jokic, des Nuggets de Denver, a subi un test positif à la COVID-19 et se trouve en quarantaine dans son pays natal de la Serbie, selon une personne au fait de la situation.

Tim Reynolds

Associated Press

Jokic doit revenir à Denver bien avant que l’équipe ne quitte pour le complexe Disney, en vue de la relance de la saison de la NBA le mois prochain, a ajouté la personne en question. Cette source s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat mardi parce que ni le joueur ni l’équipe n’a confirmé le résultat positif publiquement.

Le réseau ESPN et le quotidien The Denver Post ont été les premiers médias à rapporter le résultat positif de Jokic, qui est arrivé le même jour que celui d’un autre athlète de pointe de la Serbie, le tennisman Novak Djokovic, numéro un mondial. Djokovic a annoncé que lui et sa femme avaient contracté le virus.

Jokic affiche des moyennes de 20,2 points et de 10,2 rebonds par partie cette saison avec les Nuggets. Seulement quatre autres joueurs ont réussi pareil tour de force cette saison.