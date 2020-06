Pascal Siakam (43), Patrick McCaw (22), Marc Gasol (33) et Kyle Lowry (7), des Raptors de Toronto.

(Toronto) Les Raptors de Toronto se déplacent dans le sud pour se préparer en vue de la relance de la saison de la NBA.

La Presse canadienne

L’équipe se rend en Floride où elle s’entraînera dans la région de Fort Myers. Les informations suggèrent que le club continuera ses entraînements individuels volontaires à l’Université Florida Gulf Coast, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Les joueurs et le personnel s’installeront ensuite au « campus NBA » du complexe Disney dans la région d’Orlando début juillet pour compléter le reste de la saison.

« En harmonie avec la NBA et les protocoles de sécurité de l’équipe, il n’y aura pas d’entraînement en groupe pendant cette phase de retour au jeu, et des protocoles stricts ont été conçus pour garantir que cette étape initiale se déroule de manière sûre, contrôlée et de manière saine, ont précisé les Raptors dans un communiqué.

« Les séances d’entraînement en groupe ne commenceront qu’une fois que les équipes se seront présentées au campus de la NBA à Disney. »

Les Raptors ont disputé leur dernier match le 9 mars lorsqu’ils ont gagné 101-92 contre le Jazz de l’Utah pour prolonger leur séquence à quatre victoires. Les champions en titre de la NBA étaient deuxièmes dans l’Est, derrière les Bucks de Milwaukee, avec une fiche de 46-18, lorsque la ligue a suspendu ses activités en raison de la pandémie mondiale.