La NBA a précisé son calendrier remodelé en vue de l’automne, et elle a annoncé que le repêchage se déroulera le 16 octobre, soit deux jours avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Associated Press

Celui-ci se mettra officiellement en branle à 00 h 01 le 19 octobre, et se poursuivra jusqu’au 23 octobre, a annoncé la ligue aux équipes samedi dans une note obtenue par l’Associated Press.

Comme ce fut le cas la saison dernière, les équipes et les joueurs autonomes pourront commencer à discuter six heures avant l’ouverture du marché — donc à compter de 18 h le 18 octobre.

Ce pourrait être une période mouvementée en octobre dans la NBA. Si le plan de relance des activités de la saison au complexe ESPN Wide World of Sports situé près d’Orlando, en Floride, va de l’avant, alors le match no 7 de la série finale de la NBA pourrait avoir lieu le 13 octobre. Le repêchage aurait lieu trois jours plus tard, suivi de l’ouverture du marché des joueurs autonomes à peine 48 heures plus tard.

En identifiant une date pour le repêchage, la NBA a aussi précisé que le 17 août sera la date à compter de laquelle les joueurs pourront annoncer leur intention de faire le saut dans les rangs professionnels, et le 6 octobre sera la date limite pour le faire.