Fred VanVleet a obtenu 16 points et les Raptors ont retrouvé le chemin de la victoire après avoir encaissé un revers vendredi à Boston.

(Chicago) Pascal Siakam a amassé 19 points, OG Anunoby a ajouté 17 points et les Raptors de Toronto ont gâché le premier match à domicile des Bulls de Chicago en l’emportant 108-84, samedi soir.

Associated Press

Anunoby a inscrit trois paniers de trois points, Serge Ibaka a ajouté 18 points et sept rebonds. Fred VanVleet a obtenu 16 points et les Raptors ont retrouvé le chemin de la victoire après avoir encaissé un revers vendredi à Boston.

Les Bulls pourraient être l’une des équipes à se tailler une place en séries cette année après avoir connu l’une des pires saisons de l’histoire de l’équipe l’an dernier en ne remportant que 22 des 82 matchs. Ils n’étaient cependant pas très convaincants face aux Raptors, ne réussissant que neuf de leurs 35 tirs de trois points. Ils ont également présenté un rendement de 30,2 % sur leurs tentatives de tirs.

Wendell Carter fils a mené les Bulls avec une récolte de 12 points et 11 rebonds. Zach LaVine a inscrit 11 points après avoir présenté une moyenne de 26,5 lors des deux premiers duels de l’équipe. Lauri Markkanen a une fois de plus connu son lot d’ennuis, terminant avec seulement neuf points au compteur pour une deuxième soirée de suite.

Otto Porter fils a raté une grande partie du second quart après avoir reçu un coup de coude au visage, ce qui n’a pas aidé la cause des Bulls. Porter a passé de longues minutes étendu au sol, alors que le sang giclait. Il s’est dirigé vers le vestiaire de l’équipe accompagné des médecins du club et est retourné sur le court en deuxième demie avec quelques points de suture.