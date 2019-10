Kyle Lowry (7) et Serge Ibaka (9)

PHOTO SARAH STIER, ASSOCIATED PRESS

(New York) OG Anunoby a récolté 18 points et les Raptors de Toronto ont complété leur calendrier préparatoire en battant les Nets de Brooklyn 123-107, vendredi.

La Presse canadienne

Fred VanVleet a inscrit 16 points, dont quatre tirs de trois points. Serge Ibaka a obtenu 15 points, dont 13 en première demie.

Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell ont fourni 11 points chacun, deux de plus que les contributions de Kyle Lowry, Chris Boucher et Matt Thomas.

Kyrie Irving a totalisé 19 points pour Brooklyn.

Les Raptors vont entamer la saison régulière mardi à Toronto, contre La Nouvelle-Orléans. Pour les Nets le coup d’envoi sera le lendemain, face au Minnesota.