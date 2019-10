(Toronto) Kyle Lowry aurait accepté une prolongation de contrat d’un an et 31 millions US des Raptors de Toronto, a révélé un média américain lundi.

La Presse canadienne

La chaîne ESPN a été la première à rapporter la nouvelle entente.

Le vétéran âgé de 33 ans, qui a participé au match des étoiles à cinq reprises, devait devenir joueur autonome sans compensation après la saison 2019-20.

Lowry, qui a été acquis des Rockets de Houston lors d’une transaction en 2012, a été l’un des joueurs clés de l’organisation pendant leur parcours éliminatoire la saison dernière.

Le joueur originaire de Philadelphie a affiché une moyenne de 14,2 points et de 8,7 assistances en 65 rencontres de saison régulière la saison dernière.

Ses statistiques ont été meilleures à plusieurs chapitres en séries éliminatoires. Lowry a présenté un taux de réussite de ses tirs de 44,0 % (il avait un taux de 41,1 en saison régulière) et présenté une moyenne de 15,0 points par match en 24 rencontres éliminatoires.