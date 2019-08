(Los Angeles) Dwight Howard a reçu la permission par son club des Grizzlies de Memphis d’entamer des négociations avec les Lakers de Los Angeles, qui recherchent un pivot après la blessure à un genou de DeMarcus Cousins, selon plusieurs médias.

Agence France-Presse

ESPN, USA Today et le site internet The Athletic ont révélé que les Grizzlies ont approuvé les discussions entre les Lakers et Howard, qui a déjà joué avec ce club lors de la saison 2012-13.

Cousins risque de manquer toute la saison 2019-2020 après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, laissant l’équipe de LeBron James avec un seul pivot, JaVale McGee. La recrue Anthony Davis pourrait dépanner à ce poste, mais son impact serait moindre que dans sa position d’ailier fort.

Howard, 33 ans et 15 saisons dans la NBA, est arrivé cet été à Memphis en provenance de Washington après une saison où il n’a joué que neuf matchs en raison de blessures.