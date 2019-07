Russell Westbrook contre Chris Paul: l'échange est officiel

Le Thunder obtient le garde Chris Paul, deux sélections de premier tour (2024 et 2026) et le droit à deux échanges de choix de premier tour (2021 et 2025) des Rockets.

La nouvelle a été confirmé dans un communiqué du vice-président exécutif et directeur général du Thunder, Sam Presti.

« Nous avons récemment eu des conversations avec Russell à propos de l'équipe, de sa carrière et de sa vision de l'avenir. Nous avons compris que d'étudier des situations de rechange ferait du sens pour lui. En conséquence, et en raison de son parcours avec le Thunder, nous avons travaillé ensemble pour y arriver », a dit Presti.

« Notre capacité à avoir ce type de conversation et à travailler si étroitement avec Russell et son agent, Thad Foucher, n'est possible que grâce à la profondeur de la relation qui s'est construite au cours des onze dernières années. »

« Russell Westbrook est l'acteur le plus important de la brève histoire du Thunder d'Oklahoma City. Il a laissé une marque indélébile sur cette équipe, sur la ville et dans l'état. Aucun d'entre nous n'aurait pu anticiper le joueur qu'il est devenu. Nous sommes tous profondément fiers de sa contribution, que ce soit au niveau de l'équipe ou de la communauté. »

« Russell et son épouse Nina, leurs trois enfants, son frère et ses parents feront toujours partie de la famille du Thunder. Nous ne leur souhaitons rien d'autre que du bonheur et du succès dans le futur. »

En 11 saisons avec le Thunder, Westbrook a disputé 821 matchs, récoltant en moyenne 23,0 points, 8,4 passes et 7,0 rebonds.

Il a été le joueur le plus utile de la NBA en 2016-17, devenant le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à réussir en moyenne un triplé statistique, au fil d'une saison complète.

Choisi quatrième au repêchage en 2008, Westbrook a fait partie de huit équipes d'étoiles. Il mène l'histoire du Thunder pour les points, les aides, les rebonds et les vols.

En 14 saisons avec les Hornets, les Clippers et les Rockets, Paul a participé à 950 matche, obtenant en moyenne 18,5 points, 9,7 passes et 4,5 rebonds. Il a été nommé neuf fois parmi une équipe d'étoiles.

Repêché au quatrième rang en 2005, Paul a été nommé la recrue de l'année en 2005-06.

« Obtenir un joueur du calibre de Chris nous donne un leader et fabricant de jeu expérimenté, tandis que les choix additionnels s'intègrent dans notre vision à long terme », a dit Presti.

Dans le cadre de la transaction, le Thunder reçoit deux choix de premier tour protégés (2024 et 2026) des Rockets (protégés du premier au quatrième rang).

Oklahoma City obtient aussi le droit de procéder à des échanges de choix de premier tour avec Houston en 2021 et 2025.