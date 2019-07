Il faut tourner la page sur Kawhi Leonard, dit Masai Ujiri

Ujiri a rencontré les membres des médias pour la première fois mardi depuis que Leonard a quitté les Raptors pour se joindre aux Clippers de Los Angeles. Ujiri a dit aux journalistes qu'il était optimiste pour l'avenir en dépit du départ de celui qui a procuré un premier championnat de la NBA à la concession torontoise, et qu'il réfléchissait déjà aux prochaines étapes de son plan.

« C'est la NBA, et c'est comme ça que ça fonctionne... Tu ne peux pas te cacher dans un coin et pleurer. Honnêtement, je n'ai pas perdu le sommeil, et je ne suis pas déçu. Il faut tourner la page », a-t-il confié.

« Je dis aux partisans des Raptors et à tout le monde : ne perdez pas le sommeil, pas une seconde de sommeil. Tout ira bien. »

Ujiri a ajouté qu'il n'entretenait pas de rancoeur envers Leonard pour avoir quitté les Raptors, après une saison mémorable au cours de laquelle ils ont obtenu le maximum de sa part.

« Il a de toute évidence notre bénédiction. Il a tout donné pendant qu'il était ici et nous l'apprécions vraiment, a évoqué Ujiri. J'ai discuté avec lui après (sa décision), et ça s'est très bien déroulé. Nous avons très bien joué nos cartes ; nous avons gagné le championnat, donc nous pouvons être satisfaits. Et il faut maintenant tourner la page. »

Ujiri, qui a discuté avec les médias en marge d'un match des Raptors dans la ligue estivale à Las Vegas, a aussi discuté du processus qui a mené au départ de Leonard. Il a assuré avoir cru jusqu'à la fin qu'il avait une chance de conclure une prolongation de contrat avec lui.