Les Wizards auraient échangé Dwight Howard aux Grizzlies

STEVE MEGARGEE Associated Press

La source s'est confiée à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat, vendredi, puisque la transaction n'a pas encore été annoncée. Stadium a d'abord rapporté la nouvelle plus tôt vendredi. ESPN a ensuite dévoilé quelques détails et a révélé que les Grizzlies planifiaient échanger Howard par la suite ou le placer au ballotage.

À 33 ans, Howard a disputé que neuf matchs dans l'uniforme des Wizards la saison dernière. Le centre a subi une intervention chirurgicale en raison d'une hernie discale en novembre dernier.

Âgé de 32 ans, Miles a quant à lui disputé 53 matchs l'an dernier avec les Raptors de Toronto et les Grizzlies. Avec la formation torontoise, il a en moyenne inscrit 5,5 points et a amassé 1,7 rebond en 40 rencontres. En 13 matchs avec la formation de Memphis, il a marqué en moyenne 9,3 points, 2,1 rebonds et 1,1 aide.