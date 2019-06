Pascal Siakam est nommé le joueur le plus amélioré de la NBA

Siakam a aidé les Raptors à mériter un premier championnat de la NBA. D'Angelo Russell, des Nets de Brooklyn, et De'Aaron Fox, des Kings de Sacramento, étaient également en lice.

Disputant une troisième saison, Siakam a fourni en moyenne 16,9 points par match, en comparaison avec 7,3 la saison précédente. Il s'est taillé une place dans la formation partante après avoir agi comme remplaçant l'an dernier.

« Je veux remercier les Raptors d'avoir cru en moi, un jeune maigrichon camerounais », a affirmé Siakam après avoir accepté son prix.

Siakam a aussi pris quelques instants pour remercier le soutien de sa famille, qui était dans la salle. Il a dit qu'il avait reçu l'éthique de travail de sa mère, qu'il qualifie de surhumaine.

« Les gens qui connaissent mon histoire savent aussi à quel point mon père a été important, a indiqué Siakam, dont le père est décédé dans un accident de voiture en 2014. Il avait un rêve plutôt fou, que tout ça allait être possible. Je suis béni d'avoir pu réaliser ce rêve. »

La formation torontoise a choisi Siakam au 27e rang du repêchage de 2016, après qu'il eut terminé sa saison universitaire avec les Aggies de New Mexico State.

« Nous sommes tellement fiers de Pascal, a dit le président des Raptors Masai Ujiri, par communiqué. Son histoire est formidable et elle démontre où le travail acharné et la confiance en soi peuvent vous mener. Nous l'avons rencontré une première fois en 2012, à Basketball Sans Frontières, et sept ans plus tard il fait partie d'un club champion dans la NBA. »

« Ce trophée reflète les heures innombrables passées au gym à raffiner son jeu, et ça illustre aussi sa contribution exceptionnelle à notre équipe. Nous sommes vraiment ravis pour lui. »