L'entraîneur des Raptors s'est déjà remis au travail

IAN HARRISON Associated Press Toronto

« Bobby et moi avons déjà eu deux rencontres depuis notre titre, a fait savoir Nurse. Nous devons nous mettre au travail. J'ai rencontré quelques joueurs aujourd'hui. Nous n'avons aucun autre choix que de s'y affairer. Je dis souvent qu'il faut toujours rester affamé. Nous devons penser aux joueurs que nous voulons ramener. »

De retour à Toronto dimanche, à l'aube du défilé qui célébrera son équipe, Nurse a déclaré que le directeur général des Raptors, Bobby Webster, et lui avaient déjà discuté d'un avenir dans lequel ils devront répondre à des questions difficiles.

Aucun joueur n'est plus important aux succès des Raptors que Kawhi Leonard, le joueur le plus utile de la finale. Ce dernier devrait se prévaloir de la clause échappatoire de son contrat et devenir joueur autonome.

« Nous voulons assurément qu'il revienne », a indiqué l'ailier Pascal Siakam.

Le pivot Marc Gasol a ajouté que le jeu élite de Leonard en attaque et en défensive fait de lui une denrée rare.

« Je ne crois pas qu'il y ait un autre joueur de son calibre en ce moment dans la NBA, a insisté Gasol. Il est seul sur son piédestal. »

Avec un statut semblable, le coéquipier de longue date de Leonard Danny Green a dit que la décision de son ami allait créer une onde de choc dans la NBA.

« Ne soyons pas stupides, sa décision affecte la décision de plusieurs autres joueurs, a exprimé Green. Il peut complètement changer une organisation. »

Le président des Raptors, Masai Ujiri, est lui aussi impliqué dans plusieurs rumeurs le liant avec les Wizards de Washington. Ujiri, qui n'était pas disponible dimanche, devrait parler lundi, lors du défilé.

Même après une année ensemble, Nurse a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la direction que prendra Leonard.

« Je n'en sais rien, a-t-il affirmé. Je sais seulement qu'il devra prendre une décision sous peu. Il a connu une bonne saison et les gens l'aiment ici. Nous pouvons lui offrir un bon contrat. »