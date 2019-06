Les Warriors survivent au cinquième match

Si un match ultime est nécessaire, il aurait lieu dimanche, à Toronto.

Tardivement, Kawhi Leonard a connu une séquence fulgurante dont il a le secret et pour un instant, on croyait que les Raptors allaient triompher et soulever de joie non seulement une ville, mais un pays.

Leonard a transformé un retard de 95-93 en avance de 103-97 avec deux tirs de trois points et deux de deux points, en 1 : 35.

Toronto avait ce coussin avec 3 : 28 à écouler, mais des tirs de longue distance de Curry et Klay Thompson ont créé l'impasse.

Thompson a ajouté un autre tir de trois points, et la réplique torontoise s'est limitée à un panier de Kyle Lowry. Ce dernier a eu la chance de réussir un tir gagnant à la dernière seconde, mais il a largement raté la cible.

Thompson a cumulé 26 points-tout comme Leonard, qui a mené les Raptors à ce chapitre. Leonard a aussi inscrit 12 rebonds, deux vols et deux blocs.

De retour au jeu après un mois d'absence, Kevin Durant a inscrit 11 points en 12 minutes avant de se blesser, mais les Warriors avaient la priorité à la demie, 62-56.

Avec 9 : 46 à écouler au deuxième quart, Durant a voulu se défaire de Serge Ibaka mais il a croulé au sol, s'agrippant la cheville ou le mollet droit. Il a dû quitter en boitant.