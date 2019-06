Warriors: Kevin Durant absent, Klay Thompson incertain

«Sa situation s'améliore, on vous tiendra au courant de l'avancée des choses dès qu'il y aura du nouveau», a ajouté Kerr.

«Il était à l'Oracle Arena ce (mardi) matin pour suivre la séance d'analyse vidéo et pour recevoir des soins. Il s'entraînera dans notre salle d'entraînement dans l'après-midi», a-t-il poursuivi.

L'entraîneur de Golden State a par ailleurs indiqué qu'il ne savait pas s'il pourrait compter sur Klay Thompson, qui s'est blessé à un ischio-jambier dimanche.

«Il est incertain, Klay dit qu'il se sent bien et qu'il se sent mieux qu'hier, il pense qu'il peut jouer, mais comme je l'ai déjà dit dimanche soir, Klay pense toujours qu'il peut jouer», a souligné Kerr.

«Il va falloir qu'on détermine si le faire jouer est un risque trop grand [...] S'il y a un risque d'aggraver sa blessure, on préférera lui donner quelques jours de plus pour qu'il soit disponible pour le quatrième match vendredi», a-t-il ajouté.