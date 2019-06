Les Raptors échappent le deuxième match face aux Warriors

Stephen Curry a inscrit 23 points et les Warriors de Golden State ont défait les Raptors de Toronto 109-104, dimanche, égalant ainsi la finale de la NBA à un gain de chaque côté.

La fin de match a été enlevante. Avec 1 : 08, des lancers francs de Kawhi Leonard ont rapproché les Raptors à cinq points. Puis, le tir de trois points de Danny Green a diminué l'avance adverse à 106-104. Mais le coup de massue est venu d'Andre Iguodala avec un tir de trois points, avec 5,9 secondes à disputer.

« Andre a auparavant réussi plusieurs tirs importants en finale de la NBA alors il n'était pas intimidé », a mentionné l'entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr.

Klay Thompson a récolté 25 points avant de devoir quitter en milieu de quatrième quart, victime de raideurs à l'arrière de la cuisse gauche.

Draymond Green a cumulé 17 points, tandis que DeMarcus Cousins, qui effectuait un premier départ en carrière en finale, a ajouté 11 points, 10 rebonds et six passes.

« J'ai dit à Steve (Kerr) que peu importe ce qu'il allait me demander, j'allais le faire. Je veux aider l'équipe à gagner et quand je suis sur le terrain, je vais tout laisser sur la table. J'ai travaillé toute ma vie pour être dans cette situation », a affirmé Cousins, qui revient à peine d'une blessure au quadriceps.

Leonard a mené les Raptors avec 34 points, obtenant aussi 14 rebonds. Fred VanVleet s'est distingué avec 17 points.

Kyle Lowry a fourni 13 points ; trop fautif, il a dû quitter avec un peu moins de quatre minutes au cadran dans le match.

« Quelques-uns de nos joueurs ont commis des fautes en première demie et ils ont été dans le pétrin par la suite, a dit l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Nous devons jouer du basketball physique, mais il faut également s'ajuster pendant la partie. Il faut aussi éviter les fautes stupides. Je n'ai pas vu la sixième faute de Kyle, il faut être plus prudent quand tu en as déjà commis cinq. »

Le clan torontois n'a réussi que 28,9 % de ses tirs de trois points, contre 38,2 % pour l'adversaire.

Les matchs trois et quatre auront lieu mercredi et vendredi, à Oakland.

Le vent a tourné au troisième quart où les visiteurs ont réussi les 18 premiers points, s'emparant d'une avance de 72-59.

« Ç'a été le point tournant de la rencontre. C'était aussi très important de rester près d'eux après la première demie, a fait valoir Kerr. Nos joueurs se sont sentis revivre au début de la deuxième demie et nous avons connu une belle séquence pour nous distancer. Nous avons commencé à nous ressembler un peu plus. »

Les Raptors ont bien lutté, mais le réserviste Quinn Cook a refroidi leurs ardeurs avec un tir de trois points, pour 81-71 Golden State. Un peu plus tard, c'est Curry qui a rétabli le coussin à 10 points, gracieuseté d'un très long tir de trois points.

Les Warriors ont conclu le troisième engagement bien aux commandes, 88-80.

Au dernier quart, Cook s'est fait connaître encore plus : deux tirs de longue distance en 28 secondes, portant la marge à 98-88 en faveur des Warriors. Lowry et Green venaient de redonner de l'énergie à la foule avec des tirs de trois points, réduisant l'écart à quatre points.

« Ils ont été plus agressifs contre nous en défensive, mais j'ai trouvé que nous avons été impatients avec le ballon, a déclaré Nurse. Nous avons décoché des tirs contestés alors qu'il y avait peut-être de meilleures options de l'autre côté du terrain. »

Les Raptors ont inscrit 10 points de suite au deuxième quart, prenant une avance de 37-28. Le coussin est passé à 47-35 avec un lancer franc de Leonard.

À la demie, l'avance torontoise était toutefois modeste : 59-54, après que Curry ait corsé les choses avec six points en moins d'une minute.

L'ancien président américain Barack Obama était dans la foule, assis aux côtés du commissaire de la NBA, Adam Silver.