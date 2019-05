Raptors: Chris Boucher attend sa chance

Mais ne croyez pas que le jeune homme allait se plaindre du peu d'attention que la faune journalistique américaine lui accordait. À 26 ans, le grand gaillard de 6 pi 10 po n'est pas pressé, trop occupé à savourer sa présence en finale de la NBA.

« Chaque fois que j'ouvre la télé, ça parle des Raptors, de la finale, et je peux dire que j'en fais partie. Je n'aurais jamais pensé me retrouver là un jour », confie le natif de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, qui a toutefois grandi dans le quartier Côte-des-Neiges.

Théoriquement, ce sera la deuxième présence de Boucher en finale.

L'année dernière, il appartenait à l'organisation des Warriors de Golden State, ceux-là mêmes qui disputent le championnat aux Torontois.

Mais à Oakland, il ne s'est jamais senti dans le coup, disputant une seule minute en saison et aucune en séries.

Libéré par les Warriors pendant l'été, il a signé un contrat à deux volets avec les Raptors et a explosé chez les 905, leur club-école dans la G-League, recevant les titres de joueur le plus utile à son équipe et de joueur défensif par excellence. Ses succès lui ont d'ailleurs valu 28 matchs dans la NBA pendant la saison, et deux au cours des présentes séries.

À l'heure actuelle, on lui confie toujours un rôle de réserviste, mais Boucher assure qu'on le traite comme un membre à part entière de l'équipe.

« Je sens qu'ils ont des plans pour moi, qu'ils voient mon potentiel. J'ai montré de beaux flashs pendant la saison, je crois que c'est ce qu'on attendait de moi. »

Retrouver Durant

En finale, le Québécois aura la chance de renouer avec son mentor Kevin Durant, qui avait pris le jeune homme sous son aile l'an dernier.

« C'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a montré combien il faut que je travaille fort pour arriver à mes fins, explique Boucher. Juste de savoir que quelqu'un comme lui croyait en moi, ça m'a donné beaucoup de confiance. »

Même si, pour des raisons évidentes, les deux joueurs n'ont plus l'occasion de se croiser, ils restent en communication constante.

« Je lui ai parlé quand il s'est blessé récemment. Je l'appelle pour lui raconter ce qui m'arrive, et il me dit comment m'améliorer. Lui-même a vécu des moments difficiles, mais il s'est toujours relevé. C'est facile d'écouter des gens comme ça. »

Le jeune homme n'a pas nécessairement retrouvé un tel complice à Toronto, mais il avoue s'inspirer de Kawhi Leonard.

« Depuis le début de l'année, il nous dit que tout ce qui compte, c'est d'aller en finale. Et il nous a amenés ici. Il n'avait presque pas joué l'année passée [à San Antonio], mais il est revenu plus fort avec nous. Ça me dit que si je suis patient et que je traverse chaque étape, je vais arriver à mon but. »

L'étape actuelle implique toutefois de longues minutes passées au bout du banc, dans l'attente que l'entraîneur Nick Nurse fasse appel à lui.

Sa famille sera tout de même présente dans les gradins ce soir pour l'encourager.

« On ne sait jamais ce qui va arriver, qui peut se blesser, note Boucher. Je connais les jeux, je sais ce que j'ai à faire. J'attends ma chance, elle va venir. »

Le mystère Kawhi