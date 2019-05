Les Raptors, nouveaux rois de Toronto

«Le centre de Toronto et ses proches banlieues sont beaucoup plus diversifiés que ses banlieues éloignées, restées fidèles au hockey», analyse Quincy, employée d'une boutique de chaussures de sport.

Depuis les deux victoires consécutives des Blue Jays en Série mondiale en 1992 et en 1993, Toronto mange son pain noir. Les Raptors se sont démarqués au cours des trois saisons qui ont précédé l'actuelle, mais chaque fois ils ont baissé pavillon devant LeBron James et les Cavaliers de Cleveland avant la finale.

Le président des Raptors, Masai Ujuri, a déclaré cette semaine que Leonard était le meilleur joueur de la ligue. Et à Toronto, partisans et analystes débattent à savoir s'il est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise.

Négligés

Malgré l'enthousiasme des fans, les Raptors amorcent la finale avec le statut de négligés. Bien que l'équipe ait inscrit une victoire de plus en saison que les Warriors, ces derniers sont donnés favoris par 3 contre 1, selon les cotes publiées plus tôt cette semaine à Las Vegas.

Hier encore, Pascal Siakam et Fred VanVleet se sont évertués à dire aux journalistes que c'était une toute nouvelle série et qu'ils allaient tout donner pour contenir Stephen Curry et sa bande, vainqueurs de trois des quatre derniers championnats et présents en finale pour la cinquième saison de suite.

Suivis par une inéluctable aura d'excellence, les Warriors feront d'ailleurs leur apparition dans la Ville Reine aujourd'hui dans le cadre de la journée médias, coup d'envoi officiel de la série finale à la veille du premier match.

Le Globe and Mail rapportait hier matin que le réseau ESPN s'apprêtait à installer 76 caméras au Scotiabank Arena, et que 500 accréditations avaient été délivrées aux journalistes de partout en Amérique.

On peut ainsi dire que, pour la première fois de l'histoire de la franchise, littéralement tous les yeux du basketball seront tournés vers Toronto.

Les Raptors et leurs fans voudront bien paraître devant la visite.

Warriors de Golden State c. Raptors de Toronto, demain à 21h