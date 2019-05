Les Raptors à une victoire de la finale

Les Raptors mènent la finale de l'Association de l'Est 3-2. Le match no 6 sera présenté samedi, à Toronto. Une victoire des Raptors leur permettrait de rejoindre les Warriors de Golden State, doubles champions en titre, en grande finale.

Leonard a ajouté neuf aides et sept rebonds à sa fiche. Fred VanVleet l'a appuyé avec 21 points sur sept tirs de trois points, trois jours après que sa copine eut donné naissance à un garçon, tandis que Kyle Lowry a accumulé 17 points, six aides et sept rebonds. Pascal Siakam a fourni 14 points et 13 rebonds.

« La victoire a été très durement acquise, a admis l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Nous avons dû fournir un effort extraordinaire.

"Encore une fois, les clés ont été les suivantes : notre offensive a bien joué, nous n'avons pas donné le ballon et marqué des points. Si vous commettez des revirements, vous tombez dans leur jeu, parce qu'ils aiment marquer rapidement en contre-attaque. »

Giannis Antetokounmpo a été le plus productif chez les Bucks avec 24 points. Les Bucks, qui ont terminé au premier rang du classement général de la NBA en saison régulière, ont encaissé un troisième revers d'affilée pour une première fois en 2018-19.

« C'est la première équipe à quatre victoires. Nous allons nous rendre à Toronto et jouer le match. Je pense que notre groupe sera prêt », a dit l'entraîneur-chef des Bucks, Mike Budenholzer.

Les Raptors ont connu un faux départ, ratant de nombreux paniers et permettant aux Bucks de prendre les commandes par 14 points. Cependant, la défensive des Raptors a gardé l'équipe dans le match et les visiteurs ont pris les devants pour une première fois tard au deuxième quart.

« Nous avons survécu à la tempête en début de match », a noté Leonard.

Les Bucks menaient 75-72 avec un quart à jouer. VanVleet a toutefois aidé les Raptors à renverser la vapeur grâce à son sixième panier de trois points du match, puis Leonard a réussi deux paniers consécutifs, offrant une avance de quatre points aux visiteurs avec 7 : 56 à faire. Un dunk de Siakim a couronné une séquence de 10-0 en faveur des Raptors, mais les Bucks sont revenus à quatre points de leurs rivaux avec 5 : 31 à écouler au cadran.

Marc Gasol a réussi un tir de trois points pour enfin s'inscrire au pointage, redonnant une avance de sept points aux Raptors, mais Antetokounmpo a à son tour réussi un panier de trois points, ramenant les Bucks à deux points avec quatre minutes à faire. Brooks Lopez et VanVleet ont échangé des paniers de trois points, puis Leonard a enchaîné trois lancers francs pour donner une avance de quatre points aux Raptors avec 60 secondes à écouler.

Gasol a réussi un lancer franc avec 34,7 secondes au cadran, puis une consultation vidéo a permis aux Raptors de reprendre possession du ballon. Siakam a réussi un dunk avec 16 secondes à faire, confirmant la victoire des Raptors.