Les Raptors égalent la série face aux Bucks

Kyle Lowry a inscrit 25 points et les Raptors de Toronto ont défait les Bucks de Milwaukee 120-102, mardi, nivelant ainsi la finale de l'Est à deux gains partout, dans la NBA.

Leonard a également signé deux vols à chaque demie. La saison dernière, il a été limité à neuf matchs à cause d'une blessure au quadriceps.

Norman Powell a excellé avec 18 points, menant les siens avec quatre tirs de trois points.

Serge Ibaka, enflammé et endiablé, a ajouté 17 points et 13 rebonds. Marc Gasol a aussi connu un fort match, avec 17 points et sept passes.

Fred VanVleet a contribué 13 points, dont une soirée parfaite de 3 en 3 pour les trois points.

Chez les Bucks, Khris Middleton a récolté 30 points, cinq de plus que Giannis Antetokounmpo.

Nikola Mirotic a été le seul autre visiteur à atteindre les deux chiffres pour les points, avec 11.

Le match numéro 5 sera présenté jeudi soir, au Fiserv Forum.

Après un premier quart serré, les Raptors ont pris les devants 41-31 grâce à un féroce dunk d'Ibaka. Milwaukee a réduit le déficit à quatre points, mais le club local a continué d'être régulier. Des lancers francs de Lowry ont permis au groupe de Nick Nurse d'arriver à la demie aux commandes par 10 points, 65-55.

Tôt au dernier quart, VanVleet a porté le score à 100-82 Toronto, résultat d'un tir de trois points et d'un lancer franc.

Les Raptors allaient garder le cap, faisant maintenant de la série une confrontation deux de trois.

Le commissaire Adam Silver était sur place, tout comme Nazem Kadri, Mitch Marner, Donovan Bailey et Terrell Owens, notamment.