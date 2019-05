Les Raptors se rattrapent pour le 3e match, gagné 118-112

Kawhi Leonard a marqué 36 points pour aider les Raptors de Toronto à vaincre les Bucks de Milwaukee 118-112 en double prolongation, dimanche, lors du troisième match de la finale de l'Association de l'Est.

Les Raptors accusent un retard de 2-1 dans la série. Le match no 4 sera présenté mardi, à Toronto.

Pascal Siakam a accumulé 25 points et 11 rebonds, Marc Gasol s'est racheté après une contre-performance lors du match no 2 en récoltant 16 points et 12 rebonds, tandis que Norman Powell a inscrit 19 points.

Kyle Lowry, qui jouait avec un bandage au pouce gauche, a récolté 11 points, cinq aides et quatre rebonds avant d'être exclu de la partie à mi-chemin du quatrième quart en raison d'une accumulation de fautes personnelles.

Du côté des Bucks, Giannis Antetokounmpo a inscrit 12 points et 23 rebonds avant d'être exclu à son tour en deuxième période supplémentaire. George Hill a été le plus productif avec 24 points.

Les Raptors ont mené pendant la majorité de la soirée, se donnant une avance de 11 points au premier quart, mais ils n'ont inscrit que 19 points au troisième quart. Quand Hill a réussi un tir flottant avec 12,7 secondes à jouer dans cette période, les Bucks se sont approchés à 77-75.

Le style de jeu serré a marqué le quatrième quart et les deux équipes se sont battues pour chaque point. Lowry a dû quitter le parquet lorsqu'il a commis une sixième faute personnelle et quelques instants plus tard, les Bucks ont réussi cinq points de suite pour créer l'égalité.

Leonard a redonné les devants aux Raptors et l'équipe torontoise menait par quatre points quand Malcolm Brogdon a coupé l'écart de moitié avec 38 secondes à disputer. Siakam a ouvert la porte aux visiteurs en ratant deux lancers francs avec 7,4 secondes à écouler.

Ce qui devait arriver arriva. Khris Middleton a poussé le match en prolongation dans les dernières secondes, s'emparant de son rebond après avoir vu sa première tentative être bloquée.

Comme ils l'ont fait pendant pratiquement toute la partie, les Raptors se sont placés en avance en prolongation, grâce à des paniers de Siakam et Leonard, mais les Bucks ont répliqué pour niveler le pointage. Leonard a eu une occasion de procurer la victoire à son équipe, mais il a raté son tir alors que les dernières secondes s'écoulaient.

En deuxième prolongation, Antetokounmpo a commis une sixième faute personnelle et il a dû quitter le terrain. Les Raptors en ont profité même si les Bucks avaient d'abord pris les devants. Leonard a volé le ballon à un rival et il a réussi un dunk et Siakam a réalisé un bloc, menant au panier de Leonard. Les Bucks n'ont ensuite pas été en mesure de se relever.