Les 76ers égalent la série face aux Raptors

Jimmy Butler a réussi 30 points et les 76 ers ont battu les Raptors 94-89, lundi, nivelant à un gain de chaque côté la série opposant Philadelphie et Toronto, au deuxième tour.

Butler a donné l'avance 88-81 aux Sixers avec son quatrième tir de trois points, avec 2 : 11 au cadran.

Peu après, Kyle Lowry a signé deux tirs de longue distance en 24 secondes, réduisant le coussin des visiteurs à 90-87.

Pascal Siakam a converti un rebond offensif, mais Joel Embiid a répliqué avec un tir en foulée, portant le score à 92-89 Philadelphie, avec 24 secondes au cadran. Danny Green a eu la chance d'égaler, mais son essai de trois points a raté la cible.

Tobias Harris a ensuite mis la touche finale avec deux lancers francs.

Les Sixers ont ainsi mis fin à une série de 14 défaites au domicile des Raptors, une séquence qui remontait à novembre 2012.

« Tout le monde savait que nous n'avions pas gagné ici depuis je ne sais plus combien d'années, mais je suis simplement content que nous ayons gagné, a dit Butler. Je me fous du nombre de matchs que nous avions perdus. Et nous allons devoir jouer de la même manière devant nos partisans. »

La série va se poursuivre à Philadelphie, jeudi et dimanche. Ce sera suivi du match numéro 5 à Toronto, le 8 mai.

James Ennis III a obtenu 13 points, Embiid 12 et J. J. Redick 11. Greg Monroe a nui à son ancien club avec une dizaine de points.

Les réservistes des Sixers ont cumulé 26 points, contre cinq pour ceux des Raptors.

Kawhi Leonard a inscrit 35 points, mais les Torontois n'ont pas pu surmonter une première demie conclue 51-38 en faveur de l'adversaire.

« Ils ont été plus agressifs que nous en début de match, a dit Lowry. Nous n'avons pas été assez agressifs. Nous n'avons pas commencé le match avec le sentiment d'urgence. Et nous n'avons pas bien joué ce soir. Ils ont joué avec l'énergie du désespoir et travaillé très fort. C'est pour ça qu'ils ont gagné. »

Lors des 24 premières minutes, les Raptors n'ont pas réussi de poussée plus soutenue que cinq points d'affilée (deux fois). Ils ont connu une demie de misère pour les tirs de trois points (3 en 15), contre 50 % de réussite pour les Sixers, à ce chapitre. Ces derniers menaient aussi 33-13 pour les rebonds.

Les Raptors ont beaucoup mieux fait au troisième quart, ayant le dessus 25-18. Mais suite à un jeu panier et lancer franc de Butler, puis deux lancers francs d'Embiid, les hommes de Brett Brown ont quand même fini l'engagement en avance, 66-61.

Ce n'est qu'au dernier moment qu'on a confirmé qu'Embiid jouerait. Le centre de sept pieds avait raté l'entraînement matinal, victime d'une gastro-entérite.

Siakam a récolté 21 points, un de plus que Lowry. Green n'a obtenu que trois points, avec une fiche de 1 en 6 au niveau des trois points.