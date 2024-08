(Wichita) Avec le retour d’une statue en bronze de Jackie Robinson au Kansas, certains des plus grands partisans de l’icône du baseball poussent un soupir de soulagement.

Associated Press

La sculpture originale représentant Robinson posant avec un bâton sur son épaule a été coupée aux chevilles en janvier, ne laissant que les crampons de Robinson au McAdams Park de Wichita.

La statue n’est pas seulement une œuvre d’art ou un hommage au premier joueur noir du baseball majeur, selon Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum à Kansas City, au Missouri.

Cette statue était devenue un symbole : un symbole d’espoir, un symbole d’inspiration, des valeurs fondamentales qui faisaient partie de l’héritage de Jackie. Ces valeurs étaient présentes dans le stade. Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum

Il a souligné qu’il était difficile d’expliquer le vol de la statue aux 600 enfants qui jouent dans la Ligue 42, nommée d’après le numéro de Robinson avec les Dodgers de Brooklyn, l’équipe avec laquelle il a brisé la barrière raciale du baseball majeur en 1947.

Des personnes venues de partout aux États-Unis se sont mobilisées pour aider à remplacer la statue, six mois après que des voleurs ont détruit l’originale.

« Cela nous rappelle qu’il y a toujours eu plus de bonnes personnes que de mauvaises dans ce monde, a affirmé M. Kendrick. De bonnes personnes sont montées au créneau. Et cela renouvelle ma foi en l’humanité. »

D’anciens joueurs, dont CC Sabathia et Dellin Betances, participeront à une cérémonie lundi soir afin de dévoiler une statue identique qui se trouve maintenant dans le parc où joue la Ligue 42.

Celle-ci a reçu une vague de soutien et des centaines de milliers de dollars de dons après que la nouvelle du vol de la statue a choqué la communauté et s’est répandue dans tout le pays. Les dons ont permis de financer le remplacement de la statue, ainsi que l’amélioration de la place où elle se trouve, des installations de la ligue à but non lucratif et de ses programmes, a indiqué Bob Lutz, qui dirige la Ligue 42.

La statue reconstruite est identique à l’originale, car le moule était encore utilisable. Inaugurée en 2021, elle a été créée par l’artiste John Parsons, un ami de M. Lutz mort en 2022.

Les pompiers ont trouvé des restes brûlés de la statue originale cinq jours après sa disparition.

Le voleur, Ricky Alderete, a plaidé coupable et a été condamné la semaine dernière à 18 mois de prison et à verser 41 500 $ de dédommagement pour avoir volé la statue, un acte qui, selon lui, découlait de sa dépendance au fentanyl.

Les crampons de la statue originale ont trouvé une nouvelle maison au Negro Leagues Baseball Museum.

Robinson a joué pour les Monarchs de Kansas City dans la Negro Leagues en 1945 avant de rejoindre les Dodgers de Brooklyn en 1947. En 1946, il a disputé une saison avec les Royaux de Montréal, dans la Ligue internationale.

Son impact s’est fait sentir au-delà du sport : il a galvanisé le mouvement des droits civiques.