Pendant qu’Émilien Pitre retenait l’attention en tant que Québécois sélectionné au deuxième tour du repêchage du baseball majeur, son compatriote Louis-Philippe Langevin contribuait lui aussi à ce qui est devenu une année 2024 fructueuse pour le baseball d’ici.

Langevin, c’est ce grand lanceur droitier de 6 pi 2 po et 225 lb (1 m 89 et 102 kg), spécialiste des retraits au bâton, que les Royals de Kansas City ont sélectionné au 4e tour (105e rang) il y a deux semaines.

Spécialiste, vous dites ? En 62 2/3 manches à l’Université de la Louisiane en 2024, il a renvoyé 106 frappeurs à l’abri, bâton sur l’épaule. Sa moyenne de 15,22 retraits au bâton par tranche de 9 manches lui a valu le troisième rang de la NCAA cette saison.

« Il a toujours eu une mécanique presque impeccable, souligne Karl Gélinas, analyste à TVA Sports et coordonnateur des lanceurs à l’Académie de baseball du Canada (ABC), en entrevue avec La Presse. Et il lance 80 % de balles rapides. Quand 8 lancers sur 10 sont des rapides, les frappeurs s’y attendent, et il a quand même 106 retraits au bâton. C’est incroyable. »

Mine de rien, Langevin est seulement le sixième Québécois (Pitre étant devenu le cinquième la veille) réclamé dans les cinq premiers tours du repêchage du baseball majeur.

Pour rappel, le dernier joueur d’ici sélectionné dans les cinq premiers tours, avant l’encan 2024, était Phillippe Aumont (premier tour) en 2007. Pour les trois autres, il faut reculer aux années 1990.

« Émilien et LP sont des produits de la nouvelle mouture du baseball au Québec, souligne Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec. On a fait de gros changements et on peut maintenant mesurer l’impact. »

PHOTO MIKE BUSCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Québécois Émilien Pitre (à droite) a été sélectionné au deuxième tour du repêchage du baseball majeur.

Cette nouvelle mouture, lancée en pleine pandémie, commence visiblement à faire des petits. En 2020, le confrère de Radio-Canada Martin Leclerc en avait décrit les grandes lignes.

« Il n’y a pas de doute que le leader au Canada en matière de baseball, c’est le Québec, affirme André Lachance, ancien directeur du développement du sport chez Baseball Canada. C’était comme ça quand je suis parti [en 2022] et c’est encore plus vrai maintenant. »

Ce sont les leaders en place, comme Max [Maxime Langevin], Jean-Philippe Roy, c’est l’impact des Capitales, c’est un conseil d’administration indépendant chez Baseball Québec, qui croit au développement du sport en général. Il y a moins de politique. Les membres sont là pour développer le baseball, pas pour servir leurs propres intérêts. André Lachance, ancien directeur du développement du sport chez Baseball Canada

Deux choix

L’échantillon est toutefois très mince pour l’heure, puisque dans les quatre repêchages précédents, un seul Québécois (Jérémy Pilon) avait été réclamé. Sauf que le simple fait d’être sélectionné constitue en soi un exploit. Le repêchage de la MLB a longtemps comporté 40 tours. Après celui de 2020, en pleine pandémie, de seulement 5 tours, le circuit a adopté une formule à 20 tours.

« De voir nos gars sortir tôt comme ça, c’est une bonne tape dans le dos pour montrer que le chemin qu’on a tracé fonctionne », se félicite Lamarche.

Cet effet ne se fait toutefois pas encore sentir dans la grande ligue, où Abraham Toro est le seul Québécois établi à temps plein.

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Abraham Toro s'aligne avec les Athletics d'Oakland

En attendant de valider à plus long terme ces résultats, on note une nette progression de la représentation québécoise dans la NCAA, chemin obligé pour les Nord-Américains vers les ligues majeures. Selon les données du blogueur Jacques Lanciault, on comptait 85 joueurs du Québec dans la NCAA en 2024. C’est le double des 42 joueurs qu’il avait répertorié en 2016, et ce chiffre n’a jamais diminué d’année en année depuis une légère baisse de 2 en 2015.

« Dans mon temps, on était une douzaine par année ! », lance Lamarche. Ils étaient en fait une vingtaine par année au début du millénaire, selon les chiffres de Lanciault, mais qu’importe : la progression est palpable.

Sa juste part, et plus

Si la représentation québécoise au hockey suscite débats, angoisses et comités de relance, ça semble être l’inverse au baseball. Dans un échantillon certes mince, les baseballeurs québécois ont représenté 40 % de la récolte canadienne au dernier repêchage.

Plus largement, toutefois, le Québec est la province la plus représentée dans l’équipe canadienne qui participe, cette semaine, à la Classique mondiale de baseball féminin. Avec sept joueuses, la province devance la Colombie-Britannique (cinq), l’Alberta (trois) et l’Ontario (deux).

André Lachance, maintenant employé du Cirque du Soleil, a porté plusieurs chapeaux en plus de 20 ans à Baseball Canada. Il a notamment été entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine de 2004 à 2018.

« Dans mon temps, les joueuses venaient principalement de l’Ontario, de plus en plus de l’Ouest, mais le Québec n’était jamais la province la plus représentée, souligne Lachance. Mais Baseball Québec a beaucoup investi dans le baseball féminin avec sa Ligue Canada Est. Signe que ça marche, des joueuses de l’équipe nationale viennent passer l’été ici.

« Je te prédis même que la grande majorité des joueuses vont continuer de venir d’ici si les autres provinces ne s’adaptent pas, poursuit Lachance. Le problème, c’est que pour connaître du succès à l’international, tu as besoin de l’Ontario. C’est le plus gros bassin de population, c’est ça qui drive le sport au Canada. Ce n’est pas normal qu’il y ait si peu de joueuses de là. »

D’ici là, on souhaite, à BQ, que les succès des joueurs d’ici inspirent les futures générations.

« De voir des petits gars de Québec [Langevin] et de Repentigny [Pitre] au quatrième et au deuxième tour, ça peut avoir un impact sur les jeunes qui veulent grimper, estime Maxime Lamarche. Pas sur les joueurs de 5, 6, 7 ans. Ils sont trop jeunes. Mais sur ceux qui se préparent, qui s’entraînent pour aller dans le haut niveau. Eux se disent : même si je suis au Québec, j’aurai des occasions, et pas au 30e tour. Ça va toucher les joueurs de 14, 15 ans qui commencent à rêver, à essayer d’avoir un plan.

« Pour une petite population francophone d’Amérique, pour le village gaulois, c’est vraiment impressionnant. »