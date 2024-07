Renaud Catellier ne se doutait pas qu’il avait devant lui un futur choix de 2e tour du baseball majeur quand un jeune blanc-bec un peu frêle est arrivé dans le programme sport-études Escadron, à l’école secondaire Félix-Leclerc, il y a une dizaine d’années.

« Il a toujours été bon, mais il n’était pas la vedette qui ressortait du lot. Il faisait tout bien, mais ce n’était pas un athlète extraordinaire », se souvient Catellier, directeur baseball du programme Escadron.

Mais le « bon » joueur en question, Émilien Pitre, appartient maintenant aux Rays de Tampa Bay, qui l’ont réclamé dimanche au 58e rang du repêchage.

Pitre, un deuxième-but à l’Université du Kentucky, devient ainsi un des Québécois repêchés le plus hâtivement de l’histoire. Selon les données de Baseball-Reference, validées par Jacques Lanciault, il viendrait au 4e rang.

Québécois repêchés le plus tôt au baseball majeur Phillippe Aumont (11e rang, Mariners, 2007) Ntema Ndungidi (36e rang, Orioles, 1997) Martin Mainville (55e rang, Expos, 1993) Émilien Pitre (58e rang, Rays, 2024)

Pitre ignorait sa place dans la petite histoire du baseball québécois quand il a rappelé La Presse mardi matin.

« C’est un bon feeling. Je suis un p’tit gars de Repentigny qui a toujours rêvé de jouer dans le baseball majeur. Ça donne un bon exemple pour les gars de Lanaudière », lance-t-il au bout du fil, depuis le domicile familial.

Cela dit, le repêchage n’est qu’une étape, comme le démontrent les trois joueurs qui le devancent. Aumont n’a disputé que 67 matchs dans les majeures. Ndungidi et Mainville, eux, ne s’y sont jamais rendus.

Dans un article de Baseball America publié en 2023, on apprend que 63,2 % des frappeurs repêchés au 2e tour obtiennent au moins un coup sûr dans les majeures ; ce chiffre baisse à 8,8 % pour les frappeurs ayant cogné 1000 coups sûrs. L’étude ne précise pas quelles années ont été analysées.

« Ça va me prendre du temps, convient-il. Comme joueur de position, ça prend plus qu’un an. Ça peut prendre trois ou quatre ans, mais je vais tout donner pour gagner des matchs, peu importe à quel niveau je joue. »

Courtisé

Pitre était chétif en première secondaire, et à 5 pi 11 po et 185 lb, il demeure plus près de la catégorie de poids de Mark Grudzielanek que de Carl Pavano.

Ça ne l’a pas empêché de se démarquer au sein de ce qui est un excellent programme, l’Université du Kentucky venant au 3e rang de la NCAA en 2024. Sa moyenne au bâton (,301) est la 4e au sein de son club. Il est 2e pour les doubles (20), pour les points produits (58), 1er pour les buts sur balles (47) et les buts volés (26).

Mais Pitre se démarque aussi dans l’avant-champ, lui qui a été choisi en 2024 au sein de l’équipe d’étoiles défensives de la division du sud-est (SEC) de la NCAA pour une deuxième année de suite.

PHOTO MIKE BUSCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Émilien Pitre e enregistré une moyenne au bâton de ,301 avec l’Université du Kentucky.

« À partir de son secondaire 3, il était dans les meilleurs joueurs défensifs de son âge au Québec, note Renaud Catellier. Il couvrait beaucoup de terrain et avait des mains magnétiques. Mais c’était surtout sa compréhension du jeu. Il ne fait rien de façon aléatoire. C’était rare de voir une telle compréhension du jeu à cet âge-là.

« Et il a développé une approche au bâton élite. Sa sélection est bonne, il ne va pas s’élancer hors de la zone des prises », poursuit Catellier, qui le qualifie de « five-tool player », le terme qui désigne un joueur qui a de la vitesse, de la puissance, un bon bras, qui est excellent en défense et capable de présenter une bonne moyenne au bâton.

Ces qualités ont visiblement aguiché les recruteurs.

J’étais dans le sous-sol, je regardais le repêchage avec mes parents. On attendait que mon coéquipier Ryan Waldschmidt [choisi au 31e rang] soit repêché. Et tant qu’à faire, on a regardé jusqu’à la fin. Mais je m’attendais plus à sortir au 3e ou au 4e tour, le lendemain. Émilien Pitre

Mais les Rays l’avaient à l’œil, eux qui détenaient les choix 58 et 66. Sauf que les Orioles de Baltimore, les Braves d’Atlanta et les Phillies de Philadelphie, qui parlaient respectivement aux rangs 61, 62 et 63, le convoitaient également. C’est du moins ce que lui a dit son agent, et c’est pourquoi les Rays n’ont pas risqué d’attendre au 66e rang.

« Donc cinq minutes avant le choix, mon agent m’a dit que j’étais un membre des Rays ! », raconte-t-il.

« Je ne pense pas que je l’ai réalisé. Ça semble encore surréel. Dans les prochains jours, je vais le réaliser. Je reçois de beaux messages de tout le monde. Je vais m’en souvenir toute ma vie. »