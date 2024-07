(Fort Worth) L’Australien Travis Bazzana a été sélectionné par les Guardians de Cleveland avec le tout premier choix du repêchage du Baseball majeur, dimanche.

Ronald Blum Associated Press

Ancien joueur de cricket, de rugby et de soccer qui est venu aux États-Unis pour jouer au baseball à l’Université Oregon State, Bazzana a maintenu une moyenne de ,407 avec 28 circuits et 66 points produits cette saison.

Le joueur de 21 ans est devenu le premier Australien et le premier joueur de deuxième coussin de l’histoire à être choisi au premier échelon.

« C’est une occasion d’avoir un impact sur plusieurs joueurs de baseball et sur plusieurs personnes en Australie. J’espère que ça va changer la vision du baseball là-bas », a dit Bazzana.

En trois saisons avec l’Université Oregon State, Bazzana a présenté une moyenne au bâton de ,360 avec 45 longues balles, 165 points produits, 180 buts sur balles et 66 buts volés.

Le président des opérations baseball des Guardians, Chris Antonetti, a mentionné que l’équipe avait pris sa décision dimanche.

La première sélection du repêchage de cette année vaut 10 570 600 $US selon le système de bonus qui s’est mis en branle en 2012.

Les Guardians détenaient le premier choix du repêchage pour une première fois depuis son instauration, en 1965.

Trois joueurs de l’Université Wake Forest ont quant à eux été sélectionnés dans le top 10. Le lanceur droitier Chase Burns a été choisi deuxième par les Reds de Cincinnati, le joueur de premier but Nick Kurtz a entendu son nom au quatrième échelon par les Athletics d’Oakland alors que le joueur de troisième but/voltigeur Seaver King a complété le top 10.

Âgé de 21 ans, Burns a affiché un dossier de 10-1, une moyenne de points mérités de 2,70 et 191 retraits sur des prises en 100 manches de travail cette saison, échelonnées sur 16 départs.

Les Rockies du Colorado, qui parlaient au troisième rang, ont jeté leur dévolu sur l’imposant joueur de troisième but Charlie Condon. À six pieds et six pouces, Condon a mené la NCAA cette année avec une moyenne au bâton de ,433 et 37 coups de quatre buts.

Kurtz a revendiqué une moyenne au bâton de ,306, avec 22 circuits, 57 points produits et 78 buts sur balles.

Le lanceur gaucher Hagen Smith, qui a subi une intervention chirurgicale de type Tommy John à 16 ans, en 2019, a été sélectionné cinquième par les White Sox de Chicago.

Au 20e échelon, les Blue Jays de Toronto ont fait confiance au lanceur droitier Trey Yesavage, de l’Université East Carolina.