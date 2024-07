(Saint-Domingue) L’arrêt-court des Rays de Tampa Bay Wander Franco a été formellement accusé d’abus sexuels sur une mineure de 14 ans mardi, par des procureurs de la République dominicaine.

Les procureurs ont décidé de déposer des accusations quatre jours après la première date butoir du 5 juillet, six mois après qu’une juge eut ordonné qu’une enquête soit lancée en lien avec des allégations d’abus sexuels et psychologiques sur une mineure.

Une porte-parole du Bureau du procureur général de la République dominicaine a confirmé à l’Associated Press que des procureurs ont présenté à un juge l’acte d’accusation final, sans donner plus de détails.

Les accusations touchent également la mère de la victime. Selon les procureurs, Franco a versé des milliers de dollars à la mère pour qu’elle consente à la relation, qui a duré quatre mois. La mère de la jeune fille est toujours assignée à domicile. L’Associated Press a décidé de ne pas identifier la mère pour protéger l’identité de la victime.

Âgé de 23 ans, Franco est sous le coup d’une suspension administrative de la part du Baseball majeur et de l’Association des joueurs jusqu’au 14 juillet.

Jay Reisinger, l’avocat américain de Franco, a dit qu’il ne pouvait émettre de commentaires puisque son client n’avait pas reçu d’avis officiel d’accusations.

Le joueur étoile des Rays n’a pas joué depuis le 12 août. La MLB poursuit son enquête au sujet de cette relation alléguée avec une mineure.

Une suspension administrative n’est pas une mesure disciplinaire selon la politique conjointe de violence conjugale, d’agression sexuelle et d’abus d’enfant, et Franco continue de toucher son salaire, qui s’élève à 2 millions US cette saison. Franco a paraphé un contrat de 11 ans et 182 millions en novembre 2021.

Il est demeuré en République dominicaine tout au long de l’enquête.