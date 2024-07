(Saint-Domingue) L’ex-voltigeur des Dodgers de Los Angeles Raul Mondesi a été condamné à six ans et neuf mois de prison et à verser une amende de 507 000 $ US (près de 700 000 $) par un tribunal de la République dominicaine vendredi dernier pour corruption pendant qu’il était le maire de San Cristobal.

Associated Press

Les procureurs ont accusé l’homme de 53 ans d’avoir détourné 5 millions pendant qu’il a occupé ses fonctions à la mairie, entre 2010 et 2016. La sentence a été prononcée après qu’une entente eut été conclue avec le Bureau du procureur.

Mondesi, dont le fils Adalberto Mondesi a aussi joué dans les Majeures, a passé six ans en assignation à domicile, ce qui signifie que sa sentence a déjà été purgée.

Avec les Dodgers, Mondesi a gagné le titre de recrue de l’année dans la Nationale en 1994 et a joué au match des étoiles la saison suivante. Le Dominicain a passé 13 saisons dans les Majeures, gagnant deux Gants d’Or.

Mondesi a également évolué avec les Blue Jays de Toronto, les Yankees de New York, les Diamondbacks de l’Arizona, les Pirates de Pittsburgh, les Angels de Los Angeles et les Braves d’Atlanta. Il a conclu sa carrière avec des moyennes offensives de ,273/,331/,485, 271 circuits et 860 points produits.