(Phénix) Christian Walker a gagné deux Gants d’Or, a mené son équipe jusqu’à la finale l’an dernier, a frappé au moins 33 circuits au cours des deux dernières campagnes et il les frappe à un rythme qui lui en procurerait environ une quarantaine cette année.

David Brandt Associated Press

Non négligeable : le premier-but des Diamondbacks de l’Arizona domine les Dodgers presqu’à lui dans leur domicile depuis quelques saisons.

Mais le cogneur de puissance de 33 ans n’a toujours pas été sélectionné pour participer au Match des étoiles. Une tendance qui s’est poursuivie dimanche, quand le Baseball majeur a dévoilé les équipes de l’Américaine et de la Nationale pour la rencontre du 16 juillet prochain.

« Ça fait mal un peu, mais je ne peux rien y faire, a déclaré Walker aux journalistes après la victoire de siens, dimanche, aux dépens des Padres de San Diego. Ces gars le méritent. Je ne peux que leur donner le crédit.

« Pour être honnête, j’ai l’appui et le respect des mes coéquipiers, de mes pairs, comme de mes entraîneurs et rien d’autre n’a de l’importance », a-t-il ajouté plus tard.

Walker — qui frappait pour ,268/,340/,513 avec 22 circuits et 64 points produits avant les matchs de lundi — n’est pas le seul à avoir été oublié en vue du Match des étoiles cette saison, mais il fait partie des meilleurs joueurs actuels à n’avoir jamais été invité. Parmi les autres omissions importantes pour la classique 2024, notons Ryan Mountcastle, Jordan Westburg et Anthony Santander chez les Orioles, Aaron Nola des Phillies, Manny Machado des Padres et le lanceur des Yankees Luis Gil.

Quelques-uns de ces joueurs, y compris Walker, pourraient toujours se retrouver à Arlington : une poignée d’étoiles, comme Mookie Betts et Fernando Tatis fils, rateront vraisemblablement la rencontre en raison de blessures et les MLB devra trouver des remplaçants.

Les Cards reprennent leur envol

La léthargie des Cardinals de St. Louis pourrait n’avoir été que de courte durée.

Les Cards ont présenté une fiche de 71-91 la saison dernière pour terminer au dernier rang de la Centrale de la Nationale, mettant fin à une séquence de 15 saisons au-dessus de ,500. Un an plus tard, les Cards semblent avoir retrouver leur façon de faire et ils seraient des séries si elles débutaient aujourd’hui.

La formation du Missouri avait une fiche de 47-42 avant les rencontres de lundi. Depuis le 1er juin, ils ont gagné 20 matchs contre 14 revers.

L’ascension de l’arrêt-court Masyn Winn, du deuxième-but Nolan Gorman et des voltigeurs Brendan Donovan et Alec Burleson procure à l’équipe un jeune noyau qui aide à pallier les moins bonnes saisons des vétérans Paul Goldschmidt et Nolan Arenado.

Au monticule, les lanceurs des Cards sont remarquablement en santé. Miles Mikolas, Sonny Gray, Kyle Gibson et Lance Lynn ont tous amorcé au moins 16 rencontres jusqu’ici, une constance que peu d’autres clubs peuvent imiter.

Y a du monde !

La poussée des assistances au Baseball majeur se poursuit et la moyenne d’assistance aux matchs pourrait atteindre 30 000 spectateurs pour la première fois depuis 2016.

La MLB attire présentement 28 707 partisans par rencontre (jusqu’à samedi dernier, selon baseball-reference.com). C’est environ 400 spectateurs de plus par match que l’an dernier, quand le baseball avait attiré 28 291 personnes en moyenne par match au début de juillet.

La moyenne devrait augmenter de nouveau cette saison, alors que les grosses foules de juillet et août sont encore à venir, pendant les vacances de plusieurs familles américaines.

L’Arizona et Baltimore, deux franchises comptant sur de jeunes étoiles montantes, ont vu leurs assistances grimper en moyenne de plus de 6000 spectateurs par match cette saison par rapport à 2023. La plus grosse baisse a été notée du côté des Mets de New York, plus de 6000 partisans par rencontre également.

Les Dodgers de Los Angeles mènent avec près de 48 000 spectateurs par match, tandis que les Athletics d’Oakland, qui seront relocalisés à Sacramento avant de déménager à Las Vegas, ferment la match avec une moyenne d’environ 7500.