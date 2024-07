Dodgers de Los Angeles Le 20e anniversaire des 84 sauvetages d’Éric Gagné souligné

(Los Angeles) Alors que la chanson Welcome to the Jungle jouait comme à l’époque dans les haut-parleurs, le Québécois Éric Gagné est monté sur le monticule et a décoché une prise, mercredi soir, alors que les Dodgers de Los Angeles soulignaient le 20e anniversaire de son 84e sauvetage consécutif.