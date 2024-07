(Toronto) Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils est de retour au match des étoiles du Baseball majeur.

La Presse Canadienne

Âgé de 25 ans, Guerrero a été élu par les partisans au sein de la formation partante de l’Américaine pour la quatrième fois de sa carrière. Il a devancé au vote le joueur de premier but des Orioles de Baltimore Ryan Mountcastle.

« Très heureux, très heureux, c’est tout ce pour quoi vous travaillez en tant que joueur de baseball, a déclaré Guerrero par l’intermédiaire du traducteur Hector Lebron dans l’abri du Centre Rogers. Je veux dire, quatre consécutifs, c’est super. »

Guerrero a maintenu une moyenne au bâton de, 298 et une moyenne de présence sur les sentiers de, 376, frappant 13 coups de circuit et produisant 50 points en 84 parties cette saison. Il connaît récemment d’excellents moments, avec une séquence active de huit matchs avec au moins un coup sûr avant le match de mercredi contre les Astros de Houston.

Au cours de cette séquence, sa moyenne s’élève à, 471 avec cinq longues balles et 19 points produits.

« Je ne me suis jamais remis en question, a dit Guerrero à propos de ses ennuis en avril. Vous n’allez jamais accomplir ça si vous doutez de vous-même. »

Le Globe Life Park, domicile des Rangers du Texas à Arlington, accueillera le match des étoiles le 16 juillet.

Les seuls autres joueurs des Blue Jays à avoir participé à au moins trois matchs des étoiles sont José Bautista (quatre fois), Roberto Alomar (quatre) et Joe Carter (trois).

Le Dominicain est né à Montréal lorsque son père, Vladimir Guerrero, jouait pour les Expos.

Guerrero fils montre une moyenne de, 281 en carrière avec 143 circuits, 454 points produits et 419 points marqués en six saisons, toutes avec les Blue Jays. Son père a revendiqué une moyenne de, 318 avec 449 longues balles, 1496 points produits et 1328 marqués en 16 campagnes.

Le paternel a participé à neuf matchs des étoiles et figure au Temple de la renommée depuis 2018. Guerrero fils a indiqué qu’il aimerait avoir une carrière semblable à celle de son père.

« Pas seulement pour les matchs des étoiles, mais pour tout en général, a-t-il lancé. Je veux être comme lui en tout. »

Les deux hommes ont remporté le concours des circuits, le plus jeune y parvenant l’année dernière. Il a toutefois indiqué qu’il ne souhaitait pas y prendre part cette année.

« Je suis très concentré à aider mon équipe à gagner », a indiqué Guerrero.

« C’est quelque chose qui peut vous fatiguer un peu, alors je vais sauter mon tour, mais peut-être qu’à l’avenir, j’y serai. »

Les autres joueurs élus dans l’Américaine sont le joueur de deuxième but Jose Altuve (Astros), le joueur de troisième but Jose Ramirez (Guardians de Cleveland), le joueur d’arrêt-court Gunnar Henderson (Orioles de Baltimore), le receveur Adley Rutschman (Orioles), le frappeur désigné Yordan Alvarez (Astros), ainsi que les voltigeurs Aaron Judge (Yankees de New York), Juan Soto (Yankees) et Steven Kwan (Guardians).

Dans la Nationale, Bryce Harper (Phillies de Philadelphie), Ketel Marte (Diamondbacks de l’Arizona), Trea Turner (Phillies), Alec Bohm (Phillies), William Contreras (Brewers de Milwaukee), Shohei Ohtani (Dodgers de Los Angeles), Christian Yelich, (Brewers), Jurickson Profar (Padres de San Diego) et Fernando Tatis fils (Padres) ont été choisis.