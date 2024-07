(Los Angeles) Shohei Ohtani ne participera pas au concours de coups de circuit le 15 juillet malgré le fait que le joueur étoile japonais des Dodgers de Los Angeles occupe le deuxième rang des Ligues majeures avec 27 coups de circuit jusqu’ici cette saison.

Beth Harris Associated Press

Ohtani n’a pris part qu’une seule fois au concours de coups de circuit, se faisant éliminer dès le premier tour au Coors Field de Denver en 2021. La classique annuelle se déroulera cette année au Globe Life Field d’Arlington, au Texas.

« Je suis au milieu de mon programme de rééducation, donc je ne crois pas que j’y participerai », a-t-il dit par l’entremise d’un interprète mardi soir.

Ohtani se contente de frapper, et non de lancer, cette saison alors qu’il récupère d’une intervention chirurgicale à un coude. Il est passé sous le bistouri en septembre 2023, avant d’accepter un contrat de 10 ans et 700 millions US des Dodgers en décembre.