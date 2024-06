Bien avant que la présence de célébrités à des évènements sportifs devienne à la mode, Donald Sutherland l’a fait avec un style qui lui était propre.

Gregory Strong La Presse Canadienne

L’acteur canadien – qui s'est éteint jeudi à l’âge de 88 ans – était un grand partisan des défunts Expos de Montréal.

« Nous savions qu’il était un partisan passionné. Il était toujours assis du côté du troisième but du Stade olympique, à environ 10 rangées du terrain », a souligné Richard Griffin, journaliste sportif de longue date et ancien directeur des relations publiques des Expos.

« Après son horaire de cinéma, il faisait son horaire d’été en fonction de celui des Expos », a-t-il ajouté.

Né à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, M. Sutherland a grandi en Nouvelle-Écosse et a étudié à l’Université de Toronto. Il a ensuite fréquenté la London Academy of Music and Dramatic Art.

PHOTO LAURENT CIPRIANI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Sutherland avant la cérémonie d’ouverture du Festival Lumière, à Lyon, en octobre 2019

Il est devenu un acteur respecté et est apparu dans des dizaines de films, dont Ordinary People, Animal House et The Hunger Games.

Les Expos, quant à eux, sont arrivés en 1969 dans la Ligue nationale, M. Sutherland, qui avait une maison dans les Cantons-de-l’Est, est immédiatement devenu un fervent partisan du club, a déclaré M. Griffin.

« Il avait atteint la célébrité à ce moment-là, mais il était un supporter discret, a-t-il soutenu. Ce n’était pas Drake. C’était Donald Sutherland. »

L’acteur possédait un yacht sur la côte ouest et assistait souvent aux matchs des Expos à Los Angeles, San Diego et San Francisco.

« Il voulait être dans les coulisses. Il ne voulait pas être l’histoire, il voulait voir l’histoire se dérouler », a indiqué M. Griffin, un ancien chroniqueur du « Toronto Star » qui coanime maintenant le balado de baseball Exit Philosophy.

Serge Touchette a couvert les Expos pendant près de 30 ans pour Le Journal de Montréal, mais il n’a jamais eu la chance de parler à Donald Sutherland.

« Il ne voulait pas être interviewé à l’époque, a-t-il écrit dans un message texte. Nous avons essayé plusieurs fois, mais nous avons abandonné. Dommage, car cela aurait été une belle histoire. »

Un point culminant pour les Expos est survenu en octobre 1981 lorsque l’équipe s’est finalement qualifiée pour les séries éliminatoires. L’acteur était présent alors que Montréal a battu les Mets de New York 5-4 pour assurer sa place, après une saison interrompue par une grève.

« Quand les gens pensent aux partisans célèbres, ils pensent aux gens qui essaient de faire partie du spectacle, mais Donald ne l’a jamais fait », a dit M. Griffin.

« C’est un admirateur légitime »

Les caméras de NBC ont aperçu Donald Sutherland dans la foule alors que les Expos affrontaient les Phillies de Philadelphie en mai 1983.

« C’est l’un des plus grands partisans des Expos : Donald Sutherland, avait alors déclaré le commentateur Bob Costas. Ce n’est pas le genre de célébrité qui se présente à un match de la Série mondiale et s’assure d’être vue par une caméra de télévision. C’est un admirateur légitime. »

Pour le 20e anniversaire du club en 1989, Donald Sutherland a fait la narration d’un montage des meilleurs moments des Expos.

Tout ce qu’il voulait, c’était ses mêmes billets et nous les lui avons donnés pendant environ quatre saisons. Et c’était tout. Pouvez-vous imaginer, Donald Sutherland, avec le pouvoir qu’il avait, il fait une narration pour seulement deux abonnements pendant quatre ans ? C’est fou. Mais c’était Donald. Richard Griffin, ancien directeur des relations publiques des Expos

Les Expos ont déménagé à Washington en 2005 et ont été rebaptisés Nationals. Donald Sutherland a alors arrêté de suivre l’équipe, selon Richard Griffin.

« Je ne sais pas où son amour du baseball a commencé, mais je sais qu’il s’est terminé lorsque les Expos ont quitté la ville. Comme beaucoup d’autres amateurs, il était dévasté. »

L’acteur a ensuite jeté un regard sur les Blue Jays de Toronto, la seule équipe canadienne du baseball majeur depuis le départ des Expos.

Dans une entrevue accordée en octobre dernier pour discuter d’un timbre-poste commémorant sa carrière, il a parlé de l’élimination des Blue Jays au premier tour des séries éliminatoires.

« Bien sûr, mon équipe, ce sont les Expos, mais ils sont partis. »