En 22 saisons, pratiquement toutes avec les Giants de New York ou de San Francisco, Mays a frappé pour ,302, récolté 660 circuits, totalisé 3283 coups sûrs, marqué plus de 2000 points et remporté 12 Gants d’or.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Willie Mays n’est plus

(New York) Willie Mays, l’électrisant « Say Hey Kid » alliant talent, dynamisme et exubérance, est mort mardi, à l’âge de 93 ans.

La Presse Canadienne

Mardi soir, la famille de Mays et les Giants de San Francisco ont annoncé qu’il est « décédé paisiblement » en après-midi, entouré de ses proches.

Le légendaire voltigeur de centre était le plus âgé des membres du Temple de la renommée.

Sa manière particulière de faire les attrapés et ses courses enflammées autour des buts incarnaient la joie de jouer au baseball.

Son catch par-dessus l’épaule sur une longue frappe en Série mondiale, en 1954, est encore aujourd’hui l’un des joyaux défensifs de l’histoire du baseball.

En 22 saisons, pratiquement toutes avec les Giants de New York ou de San Francisco, Mays a frappé pour, 302, récolté 660 circuits, totalisé 3283 coups sûrs, marqué plus de 2000 points et remporté 12 Gants d’or.

Il a été nommé recrue de l’année en 1951.

Mays a été nommé deux fois le joueur le plus utile ; il a aussi terminé dans le top 10 de ce scrutin en 10 autres occasions.