Paris sportifs Un joueur actif suspendu à vie des Ligues majeures, une première en 100 ans

(New York) Les Ligues majeures ont suspendu à vie le joueur d’avant-champ des Padres de San Diego Tucupita Marcano mardi pour avoir parié sur des matchs de baseball, et elles ont également suspendu pour un an quatre autres joueurs après avoir déterminé qu’ils avaient placé des paris, qui n’ont rien à voir avec Marcano, auprès d’un site légal de paris sportifs.