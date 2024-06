(New York) Les Ligues majeures ont suspendu à vie le joueur d’avant-champ des Padres de San Diego Tucupita Marcano mardi pour avoir parié sur des matchs de baseball, et elles ont également suspendu pour un an quatre autres joueurs après avoir déterminé qu’ils avaient placé des paris, qui n’ont rien à voir avec Marcano, auprès d’un site légal de paris sportifs.

Associated Press

Marcano semble être le premier joueur actif des Ligues majeures à être suspendu en vertu de sa politique portant sur les paris sportifs depuis le voltigeur Jimmy O’Connell, des Giants de New York, en 1924.

Pete Rose, le meneur au chapitre des coups sûrs dans l’histoire des Ligues majeures, a accepté une suspension à vie en 1989 après qu’une enquête eut déterminé qu’il avait parié sur les matchs des Reds de Cincinnati alors qu’il en était leur gérant.

Un autre joueur des Ligues majeures, l’artilleur des Athletics d’Oakland Michael Kelly, a été puni pour un an mardi pour avoir parié sur des matchs de baseball alors qu’il évoluait dans les ligues mineures.

De plus, les joueurs des ligues mineures Jay Groome et José Rodriguez, qui appartiennent respectivement aux organisations des Padres et des Phillies de Philadelphie, ont été suspendus pour un an pour avoir parié sur des matchs des Ligues majeures.