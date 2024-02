(Dunedin) Davis Schneider goûte à son premier camp d’entraînement dans le baseball majeur, même s’il n’est plus une recrue.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Le joueur de champ intérieur a connu des débuts mémorables avec les Blue Jays en août dernier. Il a cogné un circuit à sa première présence au bâton après avoir été rappelé de Buffalo, au niveau AAA.

Schneider a excellé durant un mois, avant une sérieuse baisse de régime.

Maintenant, le joueur de 25 ans se bat pour un emploi au deuxième but ou comme réserviste, aux champ intérieur ou extérieur.

« Il n’était même pas invité l’an dernier alors il est encore un nouveau, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider.

« [Mais] il a fait ses preuves : il peut jouer à ce niveau et être très performant. Ce qu’il a vécu, les bons et les mauvais côtés, ça l’a vraiment aidé à comprendre quel genre de joueur il est. »

Repêché par Toronto au 28e tour – 849e au total – en 2017, Schneider a eu de solides chiffres à l’attaque en plus ou moins deux ans avec les Bisons.

Il a eu un impact immédiat dès sa première série dans les grandes ligues, à Boston. Il s’est vite retrouvé au milieu de l’ordre des frappeurs.

Une lourde glissade a suivi, mais Schneider a quand même terminé avec huit circuits et 20 points produits. En 35 matchs, il a conservé une moyenne au bâton de ,276.

« Le baseball est particulier dans le sens où vous pouvez atteindre le plus haut sommet, puis le plus creux des creux, a dit Schneider.

« J’ai vécu une séquence de 0 pour 31, et c’était bizarre. Mes amis me textaient en me demandant si j’étais correct. Si vous m’aviez dit [il y a un an] que je serais 0 en 31 dans les ligues majeures, j’aurais dit sans hésiter que ça me va. Tout est une question de perspective. »

L’arrêt-court Bo Bichette et le joueur de premier but Vladimir Guerrero sont les valeurs sûres au champ intérieur.

Cavan Biggio, Santiago Espinal et Schneider pourraient être considérés au deuxième coussin.

Isiah Kiner-Falefa verra probablement la majeure partie de l’action au troisième but après le départ de Matt Chapman, en tant que joueur autonome.

Justin Turner pourrait jouer à un coin ou à l’autre. Eduardo Escobar et Daniel Vogelbach ont signé des accords des ligues mineures, et certains espoirs pourraient aussi se faire valoir.

Le calendrier de la Ligue des pamplemousses des Jays débutera samedi, contre Philadelphie.

Leur saison régulière commencera le 28 mars, à St. Petersburg.