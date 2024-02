(Sarasota) Le premier-but et voltigeur Ryan O’Hearn et les Orioles de Baltimore ont évité l’arbitrage salarial, mercredi, en s’entendant sur les termes d’un contrat d’une saison et 3,5 millions US.

Associated Press

Les deux parties ont coupé la poire en deux pour S’entendre : O’Hearn demandait 3,8 millions tandis que les Orioles lui offraient 3,2 millions. L’entente comprend une clause d’option à la discrétion du club pour 2025.

Âgé de 20 ans, O’Hearn a établi des marques personnelles avec une moyenne au bâton de ,289 et 60 points produits, en plus d’égaler son plus haut total de circuits avec 14. Il a touché 1,4 million en 2023.

Il était le dernier joueur des Orioles en arbitrage dont l’audience n’avait pas encore eu lieu.

Le club comptait le plus de joueurs en arbitrage cet hiver avec 13. Il a perdu deux causes, mais s’est entendu avec 11 joueurs pour une saison.