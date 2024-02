PHOTO RICK SCUTERI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Phénix) L’argent vous permet d’acheter plein de trucs, dont Shohei Ohtani et Yoshinubu Yamamoto, deux super vedettes japonaises qui ont coûté plus d’un milliard de dollars américains aux Dodgers de Los Angeles. Maintenant, nous verrons s’ils se sont aussi acheté un championnat.

David Brandt Associated Press

Les camps d’entraînement de 28 des 30 équipes du Baseball majeur s’ouvriront dans les prochains jours, alors que lanceurs et receveurs se rapporteront en Arizona et en Floride. Les Dodgers et les Padres de San Diego sont déjà sur le terrain, prenant un peu d’avance puisqu’ils lanceront leur saison le 20 mars, à Séoul, en Corée du Sud.

« Il y a plus de gens qui nous épient, a déclaré le gérant des Dodgers, Dave Roberts. Je m’attends à ce que nos joueurs et notre organisation élèvent leur jeu d’un cran. C’est clair que les attentes seront plus élevées, ce qui est bon pour tout le monde ici. »

Les Yankees de New York ont frappé un grand coup en obtenant Juan Soto par transaction et en embauchant Marcus Stroman. Les Phillies de Philadelphie ont ramené Aaron Nola avec un contrat de sept ans et 172 millions. Les Giants de San Francisco ont pris un pari de 113 millions avec le voltigeur coréen Jung Hoo Lee, tandis que les Cubs de Chicago ont versé 54 millions pour que Shota Imanaga quitte le Japon.

S’il n’y a aucun doute que les Dodgers ont remporté l’hiver, il n’y a aucune garantie que ses joueurs soulèveront le trophée du Commissaire après la Série mondiale l’automne prochain. Demandez aux Mets de New York, qui ont coulé à pic malgré la plus haute masse salariale de la MLB en 2023 à 374 millions.

Tout ce que cela leur a rapporté, c’est une fiche de 75-87 et le quatrième rang dans l’Est de la Nationale. Et beaucoup de blagues à leurs dépens.

Les Dodgers ont alimenté la majeure partie des conversations cet hiver, mais il y a plusieurs équipes qui peuvent aspirer de façon réaliste au championnat. Parmi celles-ci, les champions en titre, les Rangers du Texas, qui ont battu les Diamondbacks de l’Arizona en cinq parties pour être sacrés une première fois.

Ronald Acuna fils et les Braves d’Atlanta tenteront de terminer le boulot après une décevante exclusion hâtive en séries l’an dernier. Les Astros de Houston, qui ont atteint la Série mondiale quatre fois et remporté deux titres en sept ans, sont une autre formidable équipe, menée par Jose Altuve, Alex Bregman, Yordan Alvarez et Kyle Tucker.

Voici quelques autres éléments à surveiller pendant les camps.

Joueurs autonomes

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matt Chapman

Même à la mi-février, il reste encore de gros noms sur le marché des joueurs autonomes : le double vainqueur du Cy-Young Blake Snell, le troisième-but Matt Chapman, le gaucher Jordan Montgomery, le voltigeur et premier-but Cody Bellinger, le voltigeur Jorge Soler et le vétéran cogneur de puissance J. D. Martinez, notamment.

Si la réputation de Snell n’est plus à faire, Montgomery vient de connaître sa meilleure saison avec les Cardinals de St. Louis et les Rangers. Chapman a de la puissance et il est l’un des meilleurs troisièmes-buts défensifs du baseball.

Ex-joueur par excellence, Bellinger vient de rebondir de brillante façon avec les Cubs de Chicago. Soler a mené l’Américaine pour les circuits en 2019 et en a frappé 36 avec les Marlins de Miami en 2023. Martinez a quant à lui été fidèle à lui-même avec 33 longues balles avec les Dodgers l’an dernier.

Les champions en titre

PHOTO MATT KARTOZIAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Les Rangers du Texas

Les Rangers amorceront leur camp tandis que le joueur par excellence de la Série mondiale, Corey Seager, se remet d’une intervention chirurgicale subie le 30 janvier afin de corriger une hernie sportive. La formation du Texas espère que l’arrêt-court sera prêt pour le début de la saison et ne semble pas inquiétée par d’éventuelles séquelles.

En plus de Seager, les Rangers retrouveront leurs six joueurs sélectionnés pour le match des étoiles la saison dernière : le deuxième-but Marcus Semien, le troisième-but Josh Jung, le receveur Jonah Heim, le cogneur de puissance et joueur par excellence de la série de championnat de l’Américaine Adolis Garcia, ainsi que le droitier Nathan Eovaldi.

Jacob deGrom (coude) et Max Scherzer (dos) pourraient quant à eux regagner la rotation près de la date limite des transactions. Les Rangers ont gagné les six départs de deGrom en début de saison avant qu’il ne soit opéré. Scherzer, acquis à la date limite en 2023, a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale en décembre.

Pas de nouvelle règle

Les nouvelles règles instaurées par la MLB ont secoué le sport en 2023. D’une bonne façon.

L’introduction d’un chronomètre entre les lancers, de buts plus larges et d’une limite sur le nombre de fois que les lanceurs peuvent tenter de prendre les coureurs à contrepied ont amené quelques épisodes de grogne chez certains joueurs, mais il difficile de ne pas admettre que ces changements ont connu un énorme succès.

Le baseball a attiré 70 millions de partisans dans ses stades pour la première fois depuis 2017 ; la durée des matchs a été la plus courte depuis 1984 ; et de façon générale, le sport a été plus agréable à regarder.

Si le dernier camp d’entraînement a servi de laboratoire pour ces nouvelles règles, tous ceux qui prendront part au prochain sont maintenant habitués à celles-ci.

Serpents et oiseaux

PHOTO DARRYL WEBB, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Diamondbacks de l’Arizona

Deux des équipes les plus excitantes de la MLB en 2023 ont été les Diamondbacks et les Orioles de Baltimore.

Les D’backs ont surpris tout le monde en atteignant la Série mondiale. Le choix unanime pour la recrue par excellence dans la Nationale, Corbin Carroll, a été leur grand leader avec 30 doubles, 10 triples, 25 circuits et 54 buts volés, tout en jouant de façon étincelante en défense.

L’équipe a ajouté le troisième-but Eugenio Suarez, le voltigeur Joc Pederson et le gaucher Eduardo Rodriguez cet hiver.

Quant aux Orioles, ils ont remporté 101 victoires avant d’être balayés en séries par les éventuels champions. La recrue par excellence de l’Américaine, Gunnar Henderson – également un choix unanime – est de retour après une saison de 28 circuits.

Les Orioles ont porté un grand coup en faisant l’acquisition du partant Corbin Burnes des Brewers de Milwaukee récemment, un gagnant du trophée Cy-Young en 2021 trois fois sélectionné pour le match des étoiles.

Le journaliste de l’Associated Press Stephen Hawkins a contribué à cet article.