Twins du Minnesota Édouard Julien prêt pour l’an 2

Après une année de rêve où il a atteint les ligues majeures et claqué 16 circuits dans l’uniforme des Twins du Minnesota, participé aux séries de fin de saison et obtenu deux votes dans la course à la recrue de l’année, le joueur de deuxième but Édouard Julien se sent prêt à aller encore plus loin en 2024 alors qu’il quittera Québec le 8 février pour le camp d’entraînement de son équipe à Fort Myers.