(New York) La vedette des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils est la tête d’affiche des 18 joueurs dont les audiences en arbitrage salarial se mettront en branle mardi, à Scottsdale, en Arizona.

Ronald Blum Associated Press

Les audiences seront tenues jusqu’au 16 février.

Guerrero a demandé 19,9 millions US tandis que les Jays lui ont offert 18,05 millions. Si le dossier n’est pas réglé avant l’audience, il s’agira du plus haut salaire alloué en arbitrage, que Guerrero gagne ou perde sa cause. Le voltigeur des Mariners de Seattle Teoscar Hernandez détient la marque avec un contrat de 14 millions obtenu l’an dernier après avoir perdu sa cause.

Un total de 198 joueurs étaient admissibles à l’arbitrage à la date limite, en novembre dernier, pour les clubs de présenter des offres qualificatives aux membres de leur formation de 40 joueurs. La plupart a signé un contrat le 11 janvier, quand les équipes et les joueurs ont échangé leurs propositions salariales.

L’entente la plus importante ce jour-là a été le contrat d’un an et 31 millions consenti par les Yankees de New York au voltigeur Juan Soto, obtenu des Padres de San Diego.

Les joueurs et les équipes incapables de s’entendre exposeront leurs points de vue devant un panel de trois arbitres chargés de déterminé quelle partie a le mieux présenté ses arguments.

Le gaucher des Orioles de Baltimore Danny Coulombe a évité cette procédure en s’entendant sur un contrat d’un an et 2,3 millions lundi.

Adolis Garcia et les Rangers du Texas sont les deux parties avec le plus grand écart salarial avant les audiences à 1,9 million. Le voltigeur exige 6,9 millions alors que l’équipe offre 5 millions.

Parmi les autres joueurs qui devront se soumettre à l’arbitrage, notons le deuxième-but des Marlins Luis Arraez (12 millions/10,6 millions) ainsi que leur lanceur gaucher Tanner Scott (5,7 millions/5,15 millions) ; le voltigeur des Orioles Austin Hayes (6,3 millions/5,85 millions) ; le voltigeur des Dodgers Taylor Ward (4,8 millions/4,3 millions) ; et le troisième-but des Giants J. D. Davis (6,9 millions/6,55 millions).

Lors des quatre dernières saisons, les décisions ont été majoritairement favorables aux équipes, notamment l’an dernier, avec 13 contre six. Les propriétaires ont d’ailleurs eut gain de cause 347 fois contre 257 depuis la mise en place de l’arbitrage salarial en 1974.