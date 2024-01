(Montréal) Todd Helton n’est passé qu’à quelques votes d’une élection au Temple de la renommée du baseball en 2023, tout comme Billy Wagner, alors que seul Scott Rolen a vu son nom inscrit sur au moins 75 % des bulletins de votes des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA). L’année 2024 sera-t-elle la leur ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le journaliste de La Presse Canadienne Frédéric Daigle est membre de la BBWAA, mais n’a pas encore le droit de vote, octroyé après avoir été membre en règle pendant 10 années d’affilée seulement.

Voici le bulletin qu’il aurait remis en vue de la cuvée 2024 de Cooperstown.

Dix votes. C’est la limite qui est allouée aux quelque 400 membres votants de la BBWAA en vue de l’intronisation au Temple de la renommée du baseball. Bon an mal an, de 25 à 30 joueurs se retrouvent sur le bulletin de vote. Ils y sont éligibles pour un maximum de 10 années.

L’arrivée de nouveaux noms fait parfois en sorte que des choix déchirants doivent être faits et qu’un joueur ayant reçu votre vote une année soit écarté la suivante. Allons donc voir qui se trouvait sur notre bulletin en 2023 (et leur nombre d’années d’éligibilité en 2024).

Carlos Beltran (2e), Todd Helton (6e), Andruw Jones (7e), Andy Pettitte (6e), Manny Ramirez (8e), Alex Rodriguez (3e), Scott Rolen, Gary Sheffield (10e) et Billy Wagner (9e), pour neuf votes. Du lot, vous savez déjà que Rolen a été élu. Tous ont obtenu au minimum 5 % des voix et sont donc de retour cette saison.

Nous avons donc potentiellement huit noms noircis et deux places sur notre bulletin. Pour changer la routine, nous nous attarderons à ces deux places disponibles au lieu de redonner nos arguments en faveur de nos huit « élus ». Allons voir parmi les joueurs éligibles pour une première fois s’il y a des candidats intéressants.

Douze joueurs voient leur nom soumis au scrutin pour une première fois : Jose Bautista, Adrian Beltre, Bartolo Colon, Adrian Gonzalez, Matt Holiday, Joe Mauer, Brandon Phillips, Jose Reyes, James Shields, Chase Utley et David Wright.

Beltre et Mauer attirent rapidement notre regard dans cette liste. Quant aux autres, dont Utley, un cas intéressant au deuxième-but, s’ils y sont toujours quand notre bulletin sera désengorgé, nous nous y attarderons davantage.

Le cas Beltre

PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adrian Beltre

Avec plus de 3166 coups sûrs, dont 636 doubles et 477 circuits, et 1707 points produits, Beltre a été l’un des frappeurs dominants de son époque, qui s’est étalée sur 21 saisons.

Six fois dans le top 10 au scrutin du joueur par excellence, huit fois dans le top 15, Beltre a remporté quatre Bâtons d’Argent, mais aussi cinq Gants d’Or, prouvant qu’il était troisième-but d’élite dans les deux phases de jeu.

Parmi les jours de position, Beltre vient au 27e rang de tous les temps pour le WAR, à 93,5. Les seuls qui le devancent et qui ne sont pas à Cooperstown sont Alex Rodriguez et Albert Pujols, qui sera élu dès sa première année d’admissibilité. A-Rod a une réputation qui l’empêchera possiblement d’y entrer.

Beltre sera rapidement ajouté à notre liste.

Dossier Mauer

PHOTO MIKE CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Mauer

Mauer a un dossier moins resplendissant, sans avoir été un pied de céleri non plus. Il ne compte « seulement » que 2123 coups sûrs, à peine 143 circuits et 923 points produits. Malgré tout, le tout premier choix des Twins du Minnesota au repêchage de 2001 a remporté trois championnats des frappeurs de l’Américaine, cinq Bâtons d’Argent et trois Gants d’Or comme receveur, en plus d’être élu joueur par excellence de l’Américaine en 2009.

Une commotion cérébrale lui a fait rater les six dernières semaines de la saison 2013 et il a été convenu qu’il passerait le reste de sa carrière au premier sac. Il n’a plus remporté de titres individuels après ce changement et ses six sélections au sein de l’équipe d’étoiles l’ont été derrière le marbre.

Si on regarde ses statistiques avancées comme receveur seulement, son WAR de 55,2 le place au neuvième rang de tous les temps. Il est cinquième avec un WAR7 (la somme des sept meilleurs WAR/saison du joueur) de 39,0 et son JAWS (une combinaison du WAR et du WAR7) de 47,1 lui confère le septième rang. Tous ses chiffres sont supérieurs à la moyenne des 16 receveurs élus au Temple.

Alors oui, Mauer a été un receveur élite dans 10 de ses 15 saisons, ou 14, si on ne compte pas ses 35 matchs en 2004. Est-ce suffisant pour entrer au Temple ? À nos yeux, oui.

Bautista ?

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jose Bautista

Certains partisans des Blue Jays sont fort heureux de voir arriver Bautista sur les bulletins de vote cette saison. Ils ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour faire valoir sa candidature, mais Bautista est loin d’être un « templier ».

Oui, en 2010 et 2011, à ses septième et huitième saisons dans les Majeures, il a éclos et mené les grandes ligues avec 54 et 43 circuits. Mais avant, c’était un joueur marginal ayant du mal à se tailler une place dans la MLB. Les Jays étaient déjà sa cinquième formation.

Vrai, à compter de 2010, il a été sélectionné six fois d’affilée au sein de l’équipe d’étoiles, a gagné trois Bâtons d’Argent et terminé quatre fois dans le top 8 au scrutin du joueur par excellence de l’Américaine. Mais il n’a même pas atteint les plateaux des 1500 coups sûrs en carrière, des 350 circuits et des 1000 points produits.

Son nom ne devrait même plus être sur les bulletins de vote en 2025…

Candidats oubliés ?

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le troisième but Tony Batista des Expos retire Bobby Abreu des Phillies (à droite)

Nous avons donc potentiellement 10 noms à cocher sur note bulletin. A-t-on oublié des candidats l’an dernier ou a-t-on changé d’avis au sujet de certains d’entre eux ?

Bobby Abreu (5e année), Mark Buehrle (4e), Torii Hunter (4e), Francisco Rodriguez (2e), Jimmy Rollins (3e) et Omar Vizquel (7e) sont les noms qui sont toujours sur les bulletins de vote, mais n’ont pas reçu le nôtre l’an dernier. Du lot, nous avons déjà voté pour Vizquel dans le passé. Les graves accusations de harcèlement sexuel qui l’ont touché l’ont chassé de notre bulletin.

(Il a depuis réglé ce dossier à l’amiable et n’a pas été trouvé coupable de quoi que ce soit. Il refuse de s’excuser pour les gestes qui lui ont été reprochés, soit de demander à un préposé au bâton atteint du spectre de l’autisme de lui laver le dos en 2019, quand il était gérant du club-école AA des White Sox. Alors suspendu avec salaire, son contrat n’avait pas été reconduit à la fin de la saison.)

Parmi les autres, nous avons réévalué la candidature de Rollins.

S’il a été un excellent joueur, il n’est pas selon nous un templier. Ses statistiques offensives, bien que respectables, n’ont pas le lustre qui ouvre les portes du Temple. Quant à ses statistiques avancées, elles sont toutes en bas de la moyenne des 23 arrêts-courts déjà à Cooperstown.

Verdict

Alors ce bulletin ?, demanderez-vous. Voici donc ce qu’il aurait été pour la cohorte 2024 :

– Carlos Beltran, Adrian Beltre, Todd Helton, Andruw Jones, Joe Mauer, Andy Pettitte, Manny Ramirez, Alex Rodriguez, Gary Sheffield et Billy Wagner.

Réponse officielle le mardi 23 janvier. L’ex-gérant des Pirates, Marlins, Rockies et Tigers Jim Leyland est déjà assuré d’être de la cérémonie d’intronisation de juillet prochain après avoir été élu par le Comité de l’ère contemporaine.