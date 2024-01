(New York) Le droitier Marcus Stroman et les Yankees de New York ont finalisé un contrat de deux saisons d’une valeur de 37 millions US, mercredi.

Associated Press

L’entente comprend une option conditionnelle offerte au joueur en 2026.

Âgé de 32 ans, Stroman a grandi à Long Island, à environ 90 kilomètres du Yankee Stadium. Il a passé la saison 2019 et 2021 avec les Mets de New York – il a décidé de ne pas jouer en 2020, lors de la saison écourtée en raison de la pandémie de COVID-19.

Stroman se joint à une rotation menée par le gagnant du trophée Cy Young Gerrit Cole et qui inclura aussi Clarke Schmidt. Carlos Rodon et Nestor Cortes reviennent d’une blessure qui a écourté leur dernière saison.

Stroman a refusé la dernière année de son contrat avec les Cubs de Chicago, laissant sur la table un salaire de 21 millions. Il a montré un dossier de 16-16 et une moyenne de points mérités de 3,73 lors de ses deux campagnes à Chicago.

Stroman a raté six semaines d’activités la saison dernière en raison d’une inflammation à sa hanche droite et ensuite une fracture à un cartilage d’une côte. Il a présenté une moyenne de points mérités de 3,95 et il a été sélectionné au match des étoiles pour une deuxième fois en carrière.

Stroman revendique une fiche de 77-76 et une moyenne de points mérités de 3,65 depuis qu’il a effectué ses débuts avec les Blue Jays de Toronto, en 2014. La saison 2021 fut sa meilleure en carrière, montrant une moyenne de points mérités de 3,02 en 33 départs avec les Mets.

Les Yankees ont désigné Oscar Gonzalez pour réaffectation afin d’ouvrir une place dans la formation.