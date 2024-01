PHOTO ASHLEY LANDIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Partisans des Blue Jays, tenez-vous le pour dit : Ross Atkins partage votre déception. Atkins a lui aussi ressenti la douleur de voir Shohei Ohtani refuser de signer avec la formation torontoise.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Atkins s’est entretenu avec les médias mercredi après les signatures du voltigeur de centre Kevin Kiermaier et du joueur d’utilité Isiah Kiner-Falefa.

Bien que le directeur général des Blue Jays n’ait pas voulu s’attarder sur la décision d’Ohtani de choisir les Dodgers de Los Angeles plutôt que Toronto, il a pris un moment pour compatir avec les partisans de son équipe.

« Nous avons évidemment été déçus du résultat et ce fut un appel téléphonique très difficile à recevoir, l’un des plus difficiles de ma carrière », a affirmé Atkins lors d’une visioconférence.

« En même temps, ce fut un processus incroyable, un effort de groupe et une collaboration dont nous sommes très fiers. Non seulement ce processus, mais ce que cela signifiait d’être dans cette position pour cette organisation, pour la ville, pour le pays. »

Les supporters des Blue Jays ont été pris d’assaut au début du mois de décembre par des rumeurs en ligne selon lesquelles Ohtani avait signé avec Toronto. L’excitation a atteint son paroxysme le 8 décembre lorsqu’un article du site internet Dodgersnation.com a indiqué que la star japonaise avait choisi de signer avec les Blue Jays.

Une publication sur les médias sociaux d’un journaliste de MLB.com affirmant qu’Ohtani était en route pour Toronto a conduit les utilisateurs des médias sociaux à suivre ce qu’ils pensaient être le vol de la star de Los Angeles au sud de l’Ontario, jusqu’à ce que le réseau anglais de Radio-Canada rapporte que la personne à bord du jet privé était Robert Herjavec, vedette de Shark Tank et de Dragons’ Den.

Atkins a confirmé mercredi qu’il avait rencontré Ohtani, un talent générationnel qui a été élu deux fois joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine, au moment où la star japonaise était encore en train d’évaluer ses options.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il était exceptionnellement attiré par ce pays, cette ville, cette équipe », a déclaré Atkins. « Je me suis senti incroyablement bien dans le processus, mais nous avons tourné la page. »

Cette page a d’abord été tournée une première fois le 28 décembre lorsque Kiermaier, qui avait choisi de tester le marché des joueurs autonomes, a accepté un nouveau contrat avec les Blue Jays. Le lendemain, la formation torontoise en est venue à une entente avec Kiner-Falefa.

L’an dernier avec les Blue Jays, Kiermaier a affiché une moyenne au bâton de ,265, fait produire 36 points, marqué 58 points, volé 14 buts et a claqué huit circuits.

De son côté, Kiner-Falefa a présenté une moyenne de ,242 avec les Yankees de New York en 2023 avec 37 points produits, 39 points marqués, 14 buts volés et six longues balles.