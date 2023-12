PHOTO WENDELL CRUZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Shohei Ohtani ne recevra que 20 des 700 millions de dollars de son contrat avec les Dodgers de Los Angeles au cours des 10 prochaines années. Les 680 autres millions seront payables à partir de 2034, et jusqu’à 2043, dans une structure inhabituelle qui donne à l’équipe une plus grande flexibilité de sa masse salariale dans les saisons à venir.

Associated Press

Le contrat record d’Ohtani, conclu samedi, prévoit un salaire annuel de 70 millions de dollars. Sur le salaire annuel, 68 millions de dollars sont différés sans intérêt et payables en versements égaux le 1er juillet de chaque année entre 2034 et 2043.

Le journaliste spécialisé en baseball du USA Today Bob Nightengale précise toutefois qu’Ohtani devrait toucher presque 50 millions par année en commandites diverses. Le contrat est assorti d’une clause de non-échange.

Par ailleurs, les Dodgers ont enfin officialisé le contrat lundi en soirée. « Partisans des Dodgers, merci de m’accueillir, a dit Ohtani par voie de communiqué. Je peux vous dire avec 100 % de certitude que nous partageons le même objectif, soit de ramener une parade de la Série mondiale dans les rues de Los Angeles. »

Les détails

Pour les besoins de la taxe de luxe du baseball, le contrat est donc évalué comme un ajout annuel à la masse salariale des Dodgers d’environ 46 millions de dollars.

Le contrat d’Ohtani, combiné à ceux de Mookie Betts et de Freddie Freeman, porte le total de l’argent différé dû par les Dodgers aux trois joueurs à 857 millions de dollars pour la période 2033-2044.

Betts a signé un contrat de 365 millions de dollars pour la période 2021-2032, qui comprend 115 millions en salaire différé payable entre 2033 et 2044, en plus des 5 derniers millions de sa prime à la signature payables entre 2033 et 2035.

Freeman a un contrat de 162 millions de dollars sur six ans pour la période 2022-27 qui comprend 57 millions de dollars en salaire différé payable entre 2028 et 2040.

Le maximum des paiements différés pour Los Angeles surviendra en 2038 et 2039, lorsque le trio sera redevable de 83 millions de dollars, et en 2040, lorsqu’ils toucheront 84 millions de dollars.

En recevant la plus grande partie de l’argent alors qu’il ne vivra vraisemblablement pas aux États-Unis, Ohtani devrait également bénéficier d’un avantage fiscal. En Californie, le taux d’imposition maximal pour les résidants est de 13,3 %.

Le montant total de la rémunération d’Ohtani est supérieur de 64 % au précédent record du baseball, à savoir le contrat de 426,5 millions de dollars sur 12 ans conclu avec le joueur des Angels, Mike Trout, qui a débuté en 2019.

Son salaire moyen de 70 millions de dollars est supérieur de 62 % au précédent record de 43 333 333 dollars, partagé par les lanceurs Max Scherzer et Justin Verlander dans le cadre des contrats qu’ils ont conclus avec les Mets de New York. Le salaire moyen d’Ohtani double presque les quelque 42,3 millions de dollars qu’il a gagnés avec les Angels. Il dépasse également les masses salariales de Baltimore et d’Oakland cette année.

Toutefois, en ce qui concerne la taxe de luxe, il ne comptera que légèrement plus qu’Aaron Judge, qui représente une charge annuelle de 40 millions de dollars sur la masse salariale des Yankees, alors qu’il entame la deuxième saison d’un contrat de neuf ans d’une valeur de 360 millions de dollars.