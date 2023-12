(New York) Les Dodgers de Los Angeles ont libéré de l’espace dans leur formation pour accueillir les contrats de Shohei Ohtani et de Joe Kelly en cédant le gaucher Victor Gonzalez et le joueur d’avant-champ Jorbit Vivas aux Yankees de New York.

Associated Press

En retour, les Dodgers obtiennent également l’espoir à l’arrêt-court Trey Sweeney.

La formation des 40 joueurs des Dodgers était pleine avant cette transaction. Les Dodgers avaient besoin de se départir de deux joueurs afin de faire de la place pour Ohtani, qui dispose d’une entente pour un contrat de 10 ans et 700 millions US, et Kelly, qui vient de signer un pacte d’un an et 8 millions.

Âgée 23 ans, Sweeney a été le 20e choix au total du repêchage de 2021. Il a frappé pour ,252 avec 13 circuits, 49 points produits et 20 buts volés la saison dernière au niveau AA.

Anthony Volpe s’est imposé à l’arrêt-court à sa première saison dans les Majeures avec les Yankees.

Gonzalez, 28 ans, a compilé une fiche de 3-3 avec une moyenne de points mérités de 4,01 en 33 présences en relève et un départ pour les Dodgers en 2023. En 33 manches et deux tiers, il a retiré 33 frappeurs sur des prises tout en allouant que 10 buts sur balles.

Il a raté la saison 2022 en raison d’une blessure au bras. Il a une fiche en carrière de 9-4 avec une moyenne par match de 3,32 depuis son arrivée avec les Dodgers, en 2020.

Vivas est un deuxième-but et troisième-but de 22 ans. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,280 avec 12 circuits, 54 points produits et 21 buts volés en 109 rencontres au niveau AA en 2023. Ça a été un peu plus difficile au niveau AAA, avec une moyenne de ,226, un circuit, neuf points produits et quatre buts volés en 26 matchs.